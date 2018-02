Reivindiquemos nuestros derechos sexuales

Los Derechos sexuales y reproductivos son Derechos Humanos Fundamentales y Universales y las Naciones Unidas los incluyeron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2016. España es uno de los países de Europa con mayor número de asesinatos machistas, casi 100 muertas el pasado año, 6 en los poco más de dos meses y medio escasos que llevamos de 2018. Si nos comparamos en nuestro continente, es en España donde más ataques de homotransfobia acontecen, donde mayores tasas de infecciones de transmisión sexual hay. España está a la cabeza de Europa en infecciones de VIH y es uno de los países con mayor explotación y trata de mujeres. Suspendemos en derechos humanos. Esa es la verdad.

El 14 de febrero celebramos San Valentín, pero en este programa lo celebramos en la justa medida que celebramos los demás santos del día: San Antonino y Santa Alejandra de Egipto incluidos. El 14 de febrero es importante porque es el Día europeo de la salud sexual y observando lo poco que protege España a sus ciudadanos de las ETS, lo alejados que estamos de que se informe y eduque para que nuestra vida sexual sea todo lo buena que debería, después de saber que en un año se han disparado un 25% las agresiones sexuales a menores de 18 años... Admitamos que la #CulturaDeLaViolación solo podremos erradicarla con la implicación de todos. LA educación se sustenta sobre dos pilares: La casa y el colegio o el instituto. En ambos, se debe ponderar la igualdad entre los dos sexos, el respeto hacia los demás, la tolerancia ante la diversidad sexual. No queda otra que arrimar el hombro. Y exigir el cumplimiento de los Derechos Humanos Fundamentales y Universales. Hoy, 19 de febrero es el día Internacional contra la Homofobia en el fútbol. Hubiera sido enorme ver a los jugadores de primera división portando en esta jornada los cordones arcoiris en sus botas para que hasta el último aficionado que hubiera visto el partido en la televisión hubiese sabido que los grandes son los primeros en gritar que #SinRespetoNoHayJuego. Han sido equipos más pequeños los que han empezado a animarse con esta campaña. Por ejemplo #LeganésJuegaConOrgullo y equipos de gimnasia, fútbol sala o baloncesto de la ciudad m adrileña, han exhibido su implicación contra los delitos de odio por orientación sexual.

¿A qué esperamos para exigir a nuestros gobernantes que no solo se hagan las fotos pertinentes portando pancartas el día del Orgullo. Queremos que de verdad se impliquen en esta educación sexual. Exijamos que nuestros hijos aprendan a respetar, aprendan a no juzgar, aprendan a tolerar la diversidad sexual y hagámoslo con todas las de la ley. Con las leyes pertinentes que protejan a todos los ciudadanos y no solo a los que sean heterosexuales o nazcan con los genitales que les corresponden.

Reivindiquemos de verdad los derechos que postula Naciones Unidas. Por todas. Por todos. Para todos. Para todas.