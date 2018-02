Las claves de la situación judicial de Anna Gabriel

Con Carles Puigdemont hemos aprendido sobre cómo funciona una orden europea de detención en Bélgica. Ahora toca mirar a Suiza donde se encuentra Anna Gabriel.

¿Qué particularidades tiene este país ante una hipotética orden de detención? Recordemos que Suiza no forma parte de la Unión Europea pero sí es Schengen

Efectivamente, tenemos un convenio con ellos pero el procedimiento de extradición es algo más lento. Esa es la principal diferencia, es más formalista y más lenta y hay intervención más contundente del Ministerio de Justicia por parte de ambos países

¿De qué plazos hablamos?

Varios meses porque hay varias posibilidades de apelación de las decisiones. Varios meses seguro, mientras que una orden europea de detención en poco tiempo la puedes tener cumplimentadas, a veces incluso en días. Teniendo en cuenta las particularidades de este caso, si se pide, va a ser bastante más larga.

Como estrategia de defensa, ¿es comprensible un paso así?

Yo no lo termino de entender porque todavía no tiene el estatus de investigada ni hay definición de los hechos que se le puedan atribuir, imagino que lo habrá valorado con sus abogados, no sé si responde más a una medida publicitaria del proceso pero entiendo que es un poco precipitado porque todavía no se han identificado con claridad que delitos se le atribuyen o que participación ha tenido en ellos.

¿Se le puede complicar el proceso judicial?

No necesariamente. No creo que eso sea especialmente un problema para ella, se puede complicar al Supremo a la hora de tener determinadas respuestas a preguntas que puedan surgir durante la investigación. Se le podría complicar en que ella ha demostrado que no está a disposición de la justicia y en el caso de que viniera a España a declarar se podría achacar falta de disponibilidad o si va a Francia y hay una orden de detención se le puede detener. Muestra una actitud de poca colaboración,.

El Código Penal suizo no tipifica como delito la sedición ni la rebelión pero sí un delito contra el Estado aunque necesariamente tiene que existir "violencia" ¿sería diferente a Bruselas?

Es muy similar porque delitos de rebelión o sedición no están en la lista de 20 tipos delitos que están exentos del control de la doble incriminación, que sea delito en los dos países. En el caso de Bélgica pasaba eso, estaba fuera de la lista. Aquí hay que hacer ese control, son delitos excepcionales y hay que comprobar que no hay un delito que sea similar aunque se llame de otra manera pero tiene que existir esa doble incriminación para la extradición.

¿Cuál es la relación entre judicial entre España y Suiza? España no extraditó a Herve Falciani a las autoridades suizas ¿cree que puede ser un problema?

No necesariamente, es más un mito de otros tiempos, la relación con Suiza es muy fluida. Prácticamente cada día tenemos comisiones rogatorias con muy buena colaboración y un contacto muy directo con sus autoridades.