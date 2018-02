El Constitucional se carga los apaños de la ley Wert en la regulación de la enseñanza del castellano en Cataluña, con el argumento de que viola competencias de la Generalitat. Una decisión que es, al mismo tiempo, un aviso oportuno al gobierno. Si realmente pretendía modificar el modelo educativo catalán aprovechando la aplicación del artículo 155 tendrá que pensárselo dos veces. Poco puede hacer sin pasar por el parlamento catalán. Y allí sabe que pierde seguro.

A la cárcel se va a la fuerza y me parecen cínicos los reproches a quiénes han optado por evitarla. Más todavía en una situación tan imprevisible como la actual, a la vista de los argumentos por los que Oriol Junqueras, Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart siguen en la cárcel. Sin embargo, me confunde que Anna Gabriel se haya unido a la lista de fugados, salvo que haya razones de carácter estrictamente personal que desconozco. Políticamente, es un gesto condenado a la irrelevancia. Creo que forma parte de una ilusión que ha hecho mucho daño al independentismo: creer que al Estado español sólo le falta un empujón para que tenga que ceder. Y tener la ingenuidad de pensar que éste se puede dar con una campaña de descrédito desde el exterior. El más optimista de los independentistas debería saber, salvo voluntad de autoengaño, que a Cataluña le quedan todavía muchos años en España.

Dice Rodríguez Ibarra, apelando al sentido de Estado, que es obligación del PSOE contribuir hacer del PP un partido de centro, echándole una mano en el parlamento. Dejo de lado la sospecha de que PP de centro es un oximorón (o contradicción en los términos, si se prefiere) Y me pregunto: ¿no sería mejor que a la vista del desgaste de Rajoy y su partido el PSOE se preparara en serio para ser alternativa y no muleta, con programa propio y expectativas renovadas para la izquierda? Adosado a la derecha me temo que su futuro es precario. Y si el modelo es la socialdemocracia alemana, recordemos que al lado de Merkel el SPD ha conseguido en las elecciones un record negativo histórico. Y las encuestas le siguen dando a la baja.