Guindos, en su mundo

Ya tenemos a Luis de Guindos de vicepresidente del Banco Central Europeo, la madre de todos los bancos, miles de millones chorreando de su modernísima sede. Así que aleluya, aleluya, cantemos alborozados el gran advenimiento, que colocar bien a Guindos era la prioridad de cualquier español de bien. Por lo pronto, ya ha dicho que él dimitirá de ministro cuando le venga en gana, que si siempre ha sido un poquito chulo, con el cargo en el bolsillo ya ni les cuento. Dice no pertenecer a halcones ni palomas entre los bloques que se reparten el poder en el banco, con los más duros alineados con los alemanes para sustituir a Draghi, ni con los más suaves que optan por el candidato francés. “Soy un pragmático”, declara, que en español corriente viene a ser a mí lo que me manden, a ver si voy a poner en peligro el chollo que me ha caído. En cualquier caso, Guindos ha sido elegido, entre otras cosas, porque saben en las altas instancias europeas, políticas y económicas, sobre todo económicas, que así cuentan con un gran aliado para sus políticas de recortes sociales y máxima liberalización para el capital. Guindos es uno de los nuestros, dirán desde sus poltronas. ¿Su sucesor? Se ignora el nombre, que es inútil pedirle prisas a Rajoy, pero no las características: más de lo mismo.

