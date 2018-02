Abel Caballero: “Me llamó Montoro y dijo que se resolverá el problema de la financiación”

“Convoqué a 300 alcaldes a una reunión el próximo día 27 para tratar de algo que nosotros pedimos de forma urgentísima, que el superávit revierta en beneficio de los ciudadanos”, asegura Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, quien solo unas horas después de hacer el anuncio recibió la llamada del ministro de Hacienda. “Me llamó el ministro y dice que se resolvería. Yo quiero creerlo”.

En una entrevista en ‘Hoy por Hoy’, el también alcalde de Vigo ha avanzado que se reunirá con Montoro para hablar del asunto, “y si hay alguna novedad informaré a los alcaldes”. “Nuestra causa es justa. Somos la única institución del Estado que cumplió durante cinco años los requisitos de Bruselas. Cumplimos con el techo de gasto. Somos gente seria y rigurosa”.

Preguntado sobre la última encuesta del ObSERvatorio, que dejaría al PSOE como tercera fuerza política por detrás de PP y Cs si hoy se celebraran elecciones, Caballero ha dicho que “debería ser un estímulo para trabajar más”. Al alcalde le “preocupa como militante del PSOE, pero no como regidor de Vigo” que Ciudadanos robe votos a los socialistas pero entiende que "el que de verdad tiene que estar preocupado es el PP porque su fuga de votos es más importante”. Ha reconocido, no obstante, que “la socialdemocracia perdió un poco de pie al no detectar la gravedad de la crisis” pero cree que hoy es la “única solución” para resolver la situación actual que atraviesa el país.