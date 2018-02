Convertir lo que une en lo que separa

A nivel deportivo la decisión del árbitro al que acusan de amenazar con expulsar a los jugadores de dos equipos vascos que hablasen euskera me ha llamado la atención porque una de las pocas profesiones en las que merece la pena no saber idiomas es la de árbitro. El paraíso de un árbitro es estar rodeado de una afición y de unos jugadores a los que no entiende. El silbato ya lo va a escuchar todo el mundo: ¿qué necesidad hay de comunicarse con otro lenguaje si la mayoría de las veces se usa para decirte lo que tienes que pitar o para insultarte?

A otro nivel, que es el nivel al que se ha trasladado esto, como todo, estamos hablando de una zona, Guipúzcoa interior, como hay muchas en Galicia y en Cataluña, en las que no se habla español porque o bien no se sabe, o no se domina. Y además existe un derecho creo que muy conocido que dice que si se sabe y se domina el español, pero se prefiere hablar en otra lengua oficial, se puede. Y no tiene por qué ser un gesto político, y si lo es da exactamente igual. Mi abuela no habla gallego porque quiera desafiar al Estado; mi abuela habla gallego porque es el idioma que sabe. En el debate lingüístico en España hay un problema gravísimo, que es el de achacar por defecto una voluntad rupturista o política a un uso cultural. Y es desmoralizador que convirtamos una riqueza semejante en algo que tirarnos a la cabeza. Mira, en Galicia tenemos una asociación que promueve el bilingüismo para que el castellano no desaparezca. Promover el bilingüismo en Galicia es como promover la heterosexualidad para que no se extingan los heterosexuales. Iba a decir que esto sería una locura pero creo que ya ha pasado, o al menos me suena que salían a la calle para defender la vida y la familia tradicional. Así que ya está todo inventado, para mal.