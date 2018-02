Ahorren, ¡les he dicho que ahorren!

Buenos días, hoy vamos a hablar de dinero. De dinero, en forma de no tenerlo, vaya.

Que no lo tengamos nosotros, bueno en fin, está dentro de lo normal, pero lo preocupante es que algunos insignes e ilustres personajes patrios no tengan un chavo, por ejemplo, Esperanza Aguirre, lo mismo ya tiene para pagar la calefacción de su palacete en el centro de Madrid, pero no dinero para los abogados.

No tiene dinero para abogados, de manera que no se querellará contra Granados, a pesar de que el que fuera su estrecho colaborador le ha dicho al juez que Esperanza sabía que el Partido Popular hacía dos campañas por el precio de una. Tampoco tiene dinero Cristina Cifuentes quien a pesar de tener un salario de 90.000 euros como presidenta de la Comunidad de Madrid, afirma no tener más que 3000 euros en el banco.

¿Verdad que es difícil ahorrar, Cifuentes? Pues esa es la recomendación que nos llega desde el gobierno: Españoles, somos los mejores gestores del patrimonio público, pero por si acaso ahorren ustedes y háganse un plan de pensiones por si consiguen llegar a mayores. De verdad tiene su gracia, sobre todo sabiendo que el Partido Popular según el Observatorio de la SER, volvería a ganar las elecciones.

Piénsenlo, después de dilapidar el fondo común de pensiones ahora van y te dicen que lo mejor es que te hagas un plan de pensiones privado, y ahorra. No dejes de ahorrar. Es curioso, en la economía liberal que domina el planeta el ahorro es el enemigo, las economías modernas aman que te endeudes y odian que ahorres.

Pero en fin, ¿quién cree usted que sabe más: su sentido común o Luis de Guindos? Hoy se cumplen 10 años de la inauguración del Ave que une los 600 kilómetros que separan Madrid y Barcelona en 2 horas y media, Barcelona es la ciudad que abandonó Anna Gabriel para trasladarse a Ginebra, que es como todos sabemos donde vive Urdangarín. Ginebra se encuentra a orillas del lago Leman y curiosamente también está a 600 kilómetros, pero esta vez de Frankfort. Que es donde se encuentra la sede del Banco Central Europeo donde De Guindos ejercerá de Subcampeón.

Se nos quedará cara de idiotas, pero ¿y lo que aprendemos de geografía qué? Ahorren ustedes, y para empezar a ahorrar, ahórrense las ganas de que alguna vez, alguno de estos, haga algo por ustedes. Escuchan Hoy por Hoy, esto es la radio, lo demás o ruido, o silencio.