"Invito al gobierno a que venga a trabajar a mi empresa de limpieza y hablar de la edad de jubilación"

Isabel Sala tiene una empresa de limpieza en la que ahora mismo trabaja como autónoma, "hago limpiezas en oficinas, casas particulares". Isabel pertenece a la primera generación que se tendría que jubilar a los 67 años como autónoma y por ello "invito al gobierno a que venga a trabajar a mi empresa de limpieza y que después me digan si podemos jubilarnos a esa edad, en trabajos muy físicos. Yo afortunadamente tengo buen físico, el deporte y el yoga me han ayudado mucho, porque había momentos en los que la muñeca, por ejemplo, no la podía ni mover", relata. "Estas pequeñas empresas participamos de muchos gastos y no nos apoyan en nada. Siempre digo que somos supervivientes y que tenemos mucho mérito a pesar de las zancadillas que nos están poniendo", concluye

