"Si me escribiera las arengas, no saldrían igual"

Este fin de semana la selección española de rugby escribió la página más importante de su historia reciente.

Se jugaba el partido más importante de las últimas dos décadas: En frente, Rumanía, con diez veces más presupuesto y una historia gloriosa en el rugby mundial.... Todas las estadísticas estaban en contra, pero España se está acostumbrando a romper estadísticas... El domingo, la selección jugó su mejor partido espoleada por casi 20.000 personas. Ahora, solo un paso les selección de volver a estar en un mundial por primera vez en 20 años...

Hoy hemos tenido en nuestro programa a Jaime Nava, capitán de la selección y su líder espiritual. En los últimos días se han hecho famosas sus arengas, que aún escuchadas a través de Youtube ponen los pelos de punta.

"Son resultado del momento" nos confiesa. "Si me las preparara antes, no saldrían igual. Sigo una línea maestra de lo que voy a decir, pero luego me dejo llevar". En esos momentos, nos dice, lo más importante es el sentimiento.

¿Todo el mundo se puede motivar? Jaime Nava opina que sí, y que mucha gente la necesita. Aunque duda de que esa motivación pueda surgir de la política. "No sé quién puede motivarse con eso..."

Hablando con Jaime entiendes por qué la selección funciona tan bien. Es un tipo pausado, reflexivo pero que habla con una profunda seguridad. "El capitán es el brazo derecho del entrenador en el campo, el que tiene que decidir y seguir su línea. En rugby es una posición especialmente importante"

Este año tiene la oportunidad de ir a un Mundial de Rugby, un sueño para Jaime, "lo llevo viendo ininterrumpidamente desde que era un crío que se aficionó a este deporte, allá por 1995". Sin embargo, no consideraría una tragedia no ir. "Lo importante no es que yo esté en Japón, sino que España vuelva a un Mundial. Si yo no voy pero he colaborado en que lleguemos allí, me doy por satisfecho".

Desde luego, con el trabajazo que está haciendo, es para estarlo, pero esperamos de todo corazón verle en la inauguración del Mundial de Japón. Porque no hay nada más motivador que ver triunfar a las personas que se lo merecen.