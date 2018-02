'Caleidoscopio', la sordoceguera ante la violencia machista

Sara Bamba dirige, escribe y monta en todos los formatos, pero sobretodo se diferencia por estar activa en un tipo de cine que lucha contra la violencia machista, algo que le ha valido el amadrinamiento del Premio Fundación Repsol ‘Rompiendo Barreras’ del JamesNotodofilmfest, un premio que se basa en estas características, entre otras. Ahora, Sara se centra en un tema más concreto todavía: la violencia machista en mujeres que sufren discapacidad, en este caso sordoceguera.

La inquietud de Sara por estos temas nace desde su infancia, y cuando ya comenzó a trabajar en educación se inició en labores de atención y ayuda a personas con situaciones complicadas. “Siempre me ha interesado usar las herramientas que tengo a mi alcance para intentar hacer lo que pueda por lo que veo a mi alrededor que no me gusta y que creo que hay que cambiar, y cuando me introduje en el audiovisual vi que era una excelente herramienta”, comenta Bamba.

La alianza que tienen el JamesNotodofilmfest y la Fundación Repsol por este premio ya tiene una duración de 3 años, y pretende visibilizar colectivos con riesgo de exclusión y que tienen un acceso más complicado a determinados servicios o que luchan por tener los mismos derechos y oportunidades. ‘Rompiendo Barreras’ propone cortometrajes que denuncien el racismo, la homofobia, la violencia machista, que fomenten la visibilidad de la discapacidad, y un largo etcétera. Apuestan además por los nuevos talentos, por eso han querido contar con Sara Bamba como madrina del premio. Sara afirma que “Esta categoría supone una buena forma de motivar historias de componente social y de fomentar la diversidad y la visibilidad de esta”.

Sara ganó la pasada edición de este premio con su pieza ‘La violencia normal’, y ahora nos presenta ‘Caleidoscopio’, una denuncia a la violencia machista en mujeres que sufren discapacidad. Este cortometraje surgió a raíz del acercamiento que su actriz protagonista y fetiche, Soledad Caltana, le propició hacia el mundo de la sordoceguera, por ser intérprete de Lengua de Signos.

cedida

“Me gustaría que se reflexionara sobre que la mujer con discapacidad es aún más vulnerable a la violencia machista que una mujer sin discapacidad y que tiene un acceso más complicado a la información, a denunciar, a buscar redes de apoyo”. Sara nos habla en concreto de la poca visibilidad que tiene la discapacidad de la sordoceguera, algo que vemos ejemplificado en pequeños detalles de su corto como el del bastón rojo y blanco, característica poco conocida que señala que una persona es sordociega.

Bamba nos habla también sobre la falta de reflexión sobre este tipo de cine: “Ahora mismo tenemos mucho acceso a la información, somos más conscientes de lo que ocurre, vemos cosas diariamente cara a cara, pero por otro lado estamos tan acostumbrados a esto que hay cosas que ni nos llaman la atención; sí que se hace cine social pero creo que falta reflexión, el cine es un arte muy reflexivo”. La necesidad de cuestionarse sobre la violencia es algo que a Sara no le falta: “Me gusta reflexionar sobre ella, ¿Por qué usamos la violencia? ¿Para qué? ¿Por qué está instalada en el día a día? Es un tema que me inquieta, y sobre todo la violencia hacia la mujer, me toca como mujer y me siento con la responsabilidad de hablar de ello, me gustaría seguir hablando de ello aunque quiera hablar de más cosas.”

Y para los cineastas que quieran presentar sus cortometrajes a esta categoría, recordarles que tienen hasta el 28 de febrero, no deben sobrepasar los tres minutos y medio y deben cumplir con la temática comentada, además de otras características técnicas a consultar en las bases.

Ahora, Sara continúa el trabajo en su productora y se encuentra escribiendo un largometraje, desde La Script le deseamos que ‘Caleidoscopio’ cumpla su función con creces y que ‘Rompiendo Barreras’ reciba muchas propuestas interesantes.