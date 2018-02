La droga, los vecinos y los proyectos: una mirada al futuro de La Línea

El tráfico de drogas no es nuevo en el Campo de Gibraltar, desde finales de los años ochenta la proliferación de bandas organizadas ha sido una constante. La compleja situación actual comenzó el año pasado cuando las narcolanchas comenzaron a campar a sus anchas por la costa. El ministro Zoido avisó en la zona la llegada de nuevos efectivos a la ciudad para reformar la presencia policial, pero el aumento duró poco por la situación en Cataluña que desvió a los agentes y los alijos volvieron a crecer desestabilizando la zona hasta el esperpéntico rescate de un narco de un hospital por veinte encapuchados armados. En 2017 se incautaron en el Campo de Gibraltar 183 toneladas de hachís y hubo más de 500 detenidos, pero esto solamente supone el 5% de la droga, de las 4.200 toneladas, que cruzan el Estrecho cada año.

La voz de los vecinos

Quienes más sufren la situación que se vive en la zona son los vecinos, que viven el asunto con cierta resignación. “Estamos en una situación fronteriza y el problema no es de ahora”, explica un vecino. “Hay cierta impunidad y lo que se paga por la droga no se gana en otro lado”, apunta otro.

La mayoría asume que falta trabajo. “Entiendo que aquí no hay futuro para la juventud”, señalan. “El problema de la droga no está controlado. Llevan años pidiendo refuerzos y soluciones”, explican. “Faltan medios, mucha costa y pocas patrullas y los narcos no tienen medio a nada”, rematan.

Pero todos insisten en que la imagen que se ofrece fuera no es la realidad. “Somos trabajadores y la fama no es la realidad”, asegura una vecina. “Aquí se vive bien pero pintan esto como si fuera territorio comanche”, lamenta otro. Al margen del narcotráfico, el brexit también está en la mente de los vecinos. “Es algo que preocupan”, apuntan. “La gente se busca la vida como puede, el brexit crea incertidumbre y me preocupa la política económica que pueda tomar Gibraltar y que se convierta en Malta”, concluyen.

Proyectos contra la estigmatización

El clima, la comida y la gente son los grandes baluartes de la zona, un municipio de tradición pesquera, futbolera y con el anhelo de vivir del turismo. “La gente viene de paso a Gibraltar, pero los que vienen se vuelven encantados”, apunta Jonathan Hernández, director de un hotel frente al puerto deportivo, una zona en crecimiento que recibirá ahora el proyecto La Línea Cityport, el más ambicioso de la localidad, una base de cruceros con una inversión de 40 millones de euros. “Hay que apostar por La Línea, es un paso estratégico que une dos continentes, el potencial es infinito pero hay que transformar el sector de actividad y enfocarlo al turismo porque La Línea lo tiene todo para ser un destino fantástico”, apunta Juan Ignacio González Gasquet