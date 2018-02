Manu Carreño: lo que nadie puede asegurar en el Real Madrid

Zidane salió a sala de prensa ayer y entre risas dijo que es joven para haberse cansado ya de entrenar y con un rictus más serio aseguró que va a luchar siempre para seguir ahí, como entrenador del Real Madrid. Sobre las palabras de Zidane opinó Manu Carreño en 'El Larguero'.

"Ahora qué va a decir Zidane, que tiene dos años más. Pero ahora nadie, ni Florentino, ni José Ángel Sánchez, nadie te puede asegurar nada. Ni que va a seguir ni no. Lo que no es una buena noticia. Porque lo lógico sería decir que el entrenador va a ser éste pase lo que pase. Pero en este club tal como están yendo las cosas nadie lo puede asegurar. Absolutamente nadie", comentó Carreño.

Sobre el Barça y su empate en Stamford Bridge, Carreño habló de "milagro" en su comentario en 'Hoy por Hoy'. "Anoche no hubo Iniestazo, anoche hubo milagro en Stamford Bridge. Lo mejor de largo para el Barça, el resultado. Mereció más el Chelsea de Conte, un equipo muy defensivo, ultradefensivo, pero que paradójicamente logró las ocasiones más peligrosas del encuentro, incluyendo dos balones al palo de William en la primera parte.

Ante un Barça que sí, tuvo el balón y tuvo la posesión, pero aburrió a las ovejas. Aprovechó el único error que tuvo en defensa el Chelsea en todo el partido, un robo de Iniesta, para que Messi rompiera el gafe de no haberle hecho nunca un gol al Chelsea y marcará el único gol de los de Valverde. Así que 1-1 y gracias.

Buen resultado para el Barça, que ahora mismo es favorito con la vuelta el próximo 14 de marzo en el Camp Nou. Y es verdad que sigue dejando bastantes dudas este Barça de Valverde, pero a ver quién le discute algo a este equipo que va líder destacadísimo en la Liga, que es finalista de la Copa del Rey y que se acerca a cuartos de final con todas las reservas para el partido de vuelta.

Así que el titular que nos deja el partido de anoche es el mismo que el que nos deja toda la temporada, el Barça de Valverde es un equipo que no enamora, que no convence, pero que no pierde".

Courtois: "Pudimos ganar"

En 'El Larguero' escuchamos a varios protagonistas del partido de Stamford Bridge. El meta del Chelsea, Courtois, se lamentó de ese gol de Messi que echó al traste los planes de los 'blue'. "Creo que podríamos haber ganado el partido, con un 1-0 y metiendo un gol allí... ya tienen que meterte tres", dijo.

Pedro: "L es ha costado ante nuestro planteamiento"

Pedro, por su parte, se ha lamentado del error defensivo de su equipo que terminó en el gol de Messi. "Es una lástima ese error, estaba siendo el partido ideal", dijo. "Hoy les ha costado ante nuestro planteamiento", añadió un Pedro que fue apremiado por su compañero Morata para irse a casa mientras hablaba con Carreño en 'El Larguero'.

La broma de Morata a Pedro en plena entrevista El canario estaba hablando con Manu Carreño pero Morata no paraba de avisarle: o acabas ya o te vas andando