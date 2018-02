El Barça cambia el Iniestazo por el milagro

Anoche no hubo Iniestazo, anoche hubo milagro en Stanford Bridge. Lo mejor de largo para el Barça, el resultado. Mereció más el Chelsea de Conte, un equipo muy defensivo, ultradefensivo, pero que paradójicamente logró las ocasiones más peligrosas del encuentro, incluyendo dos balones al palo de William en la primera parte.

Ante un Barça que sí, tuvo el balón y tuvo la posesión pero aburrió a las ovejas. Aprovechó el único error que tuvo en defensa el Chelsea en todo el partido, un robo de Iniesta, para que Messi rompiera el gafe de no haberle hecho nunca un gol al Chelsea y marcará el único gol de los de Valverde. Así que 1-1 y gracias.

Buen resultado para el Barça que ahora mismo es favorito con la vuelta el próximo 14 de marzo en el Camp Nou. Y es verdad que sigue dejando bastantes dudas este Barça de Valverde pero a ver quién le discute algo a este equipo que va líder destacadísimo en la Liga, que es finalista de la Copa del Rey y que se acerca a cuartos de final con todas las reservas para el partido de vuelta.

Así que el titular que nos deja el partido de anoche es el mismo que el que nos deja toda la temporada, el Barça de Valverde es un equipo que no enamora, que no convence, pero que no pierde.