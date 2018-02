"Doy clases a mujeres que fueron a la escuela en el franquismo, años de incultura y cerrazón"

"Vivo en un pueblo de la Sierra Norte de Madrid, y es aquí donde realizo una actividad que me llena de satisfacción", comienza Carmen su relato. Y esa tarea es dar clases a mujeres que fueron a las escuela en los años 50, en pueblos de Extremadura y Madrid. "Hacemos muchas cosas: ortografía, gramática, vocabulario, etc. Pero, sobre todo, aprendemos a pensar, a ponernos retos, a envejecer de forma viva" describe. “Nos abres una ventana al mundo”, me dicen.

"La 2ª parte de mi relato" se refiere a "la Escuela de los años 50. Para mis chicas (como yo les digo), para que no crean que aquella maestra Doña Sacramento, era un hecho aislado (algunas no eran ni maestras). No enseñaba porque no sabía, porque las señas de identidad de la Escuela del Franquismo eran la incultura, la cerrazón, la estrechez mental". Por eso, estas clases, dice Carmen, "son justicia histórica".