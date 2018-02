Elegir las palabras

¿Qué es la vida si no una huida constante hacia el mañana? ¡Qué bonito! ¿Verdad? Vivir como huida, por ejemplo: Urdangarín vive en Ginebra, Anna Gabriel huye a Ginebra. ¡Qué alegórico todo!

Nos empeñamos una y otra vez en valorar las bondades de vivir aquí, nos empeñamos en entender y casi justificar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero a veces nos quedamos sin argumento. Como sigan así las cosas, para defender nuestro estado de derecho vamos a necesitar dos estacas y un martillo.

Hoy a riesgo de que se enfaden los de prevención de riesgos laborales, hemos montado una hoguera en el estudio, aquí vamos a lanzar todo aquello que pudiera molestar a la conciencia reaccionaria que domina estos días, lo mismo nos cargamos la libertad de expresión, pero de paso nos calentamos las manos. Ayer un juez ordenaba embargar un libro, otro juez condenaba a un rapero a prisión por sus letras y en un rato en la audiencia nacional dos tuiteros se sentarán delante del juez por escribir mensajes en tuiter, eso en 24 horas...

Las palabras, nosotros nos dedicamos a las palabras defendiendo la idea del filósofo: Elegir una palabra es elegir un mundo. Se nos llena la boca con palabras, libertad, democracia, derechos... Mondongo

¿Mondongo? No es sencillo entender a la sociedad española. Sólo cabe recordar que la ciencia ficción de 1984, ya encargaba la tarea a su protagonista, Winston Smith, de adaptar viejos ejemplares de periódicos a la realidad de los nuevos tiempos. España es una mala novela de ciencia ficción. Tiempos difíciles para la convivencia sin duda, por eso, ante algo así, no podemos permanecer quietos, debemos reaccionar, no podemos quedarnos en mitad de la carretera, porque si te quedas en la mitad de la carretera te atropella el tráfico de ambos sentidos.

Yo les prometo que hoy iba a venir aquí con mi ejemplar del libro Fariña de Nacho Carretero que ese juez ha embargado para ofrecérselo a uno de ustedes. Lo iba a hacer, pero es que no recuerdo a quién se lo he prestado. Amigos escuchan Hoy por Hoy.