"Llevo cinco años sin dormir y eso no se recupera nunca"

Hablamos con Berto Romero de 'Mira lo que has hecho', la nueva serie de Movistar Plus y ‘El Terrat’ creada y protagonizada por él mismo y que se estrena este viernes en la plataforma de pago.

Berto asegura que sobre la paternidad se dicen muchas cosas, “lo bonito ya nos lo han contado muchas veces, ya sabemos que es bonito, pero a mí me gusta la parte miseria, las historias miserables que se desarrollan a la par de acontecimientos relevantes". "La llegada del hombre a la luna, sí, pero tuvo que orinar antes de pisar la luna, el momento detrás de las bambalinas me encantan", bromea.

Es una ficción en la que Romero además de ser el creador, también supervisa todo el proceso. Son seis capítulos de unos 25 minutos de duración y se estrenan todos a la vez, que para Berto están hecho a su medida: "A mí me encanta la serie, es una serie que me gustaría ver", señala.

Bromea con la competición de los padres por las cosas que concierten a la paternidad, "los padres compiten por los percentiles", asegura. Siempre he pensado que los padres son unos pesados, a la gente le encanta meterte miedo, “y ahora hago este serie”, apunta. Pero la vida va a continuar.

Concluye con que "no hay cuorum", no hay un consenso, todo el mundo tiene y no razón.