El hijo de Carmen tiene 18 años y es bailarín de ballet. Hizo una audición en la Escuela de Ballet de Hamburgo y entró en la escuela en la que "está becado con estudios" y este año ha entrado en la compañía. "No solo hay fuga de investigadores sino que también se exilia el arte, no hay ayudas o consideración al arte, a la creatividad. En otros países me llama la atención el apoyo que hay, como en Alemania", relata Carmen que considera que "estamos a años luz".

Seguir leyendo