'Loving Pablo', Escobar en la política

Hablamos del estreno de 'Loving Pablo', el biopic sobre el narcotraficante Pablo Escobar del que tanto se ha hablado. La película comenzó a gestarse hace cinco años, pero se estrena ahora, tras tantas cintas realizadas a partir del personaje. Su nueva dimensión es la política del narcotráfico y las conexiones de escobar con los políticos colombianos. Virginia Vallejo, la periodista que ayudó a Escobar a entrar en política, narra esta historia. Penélope Cruz y Javier Bardem se sitúan así bajo la dirección de Fernando León de Aranoa.

Y llega también 'La muerte de Stalin', de Armando Iannucci, director de cintas como 'In the loop' o las series 'The sick of it' y 'Veep'. El director se basa en la realidad y se traslada a la rusia soviética y a las maniobras políticas tras la muerte de Stalin. El director hace uso de la sátira y el humor político para esta cinta en la que los protagonistas son Steve Buscemi, Olga Kurylenko o Jeffrey Tambos.

'Historias de una indecisa' es la comedia francesa que también nos llega esta semana. El director Eric Lavaine dirige a su actriz fetiche Alexandra Lamy en la historia de Juliette, una mujer de cuarenta años que es incapaz de tomar decisiones en su vida. Con esta comedia de enredos, Lavaine pretende plasmar la angustia que suponen las crecientes decisiones en nuestro día a día.

Por último, ablamos de 'La piel del lobo', una película española de Samu Fuentes protagonizada por Mario Casas, Ruth Díaz e Irene Escolar. Se trata de un drama ambientado en la España rural, y cuenta la historia de uno de los últimos habitantes de tantos pueblos deshabitados, que conoce, en medio de la soledad, a una mujer de la que se enamora.