Los estrenos esta semana nos dejan dos lecciones, la primera, que el mercado cinematográfico impone el inglés como lengua comercial, y la segunda que los biopics sobre tiranos están de moda. Los dos grandes estrenos de la semana tratan sobre personas reales y, aunque ocurren en Colombia y Rusia, sus personajes hablan un perfecto inglés.

Loving Pablo es el biopic de Pablo Escobar, el narco colombiano. Está protagonizado por dos de nuestros mejores actores: Penélope Cruz y Javier Bardem y muestra la conexción política de la droga.

La otra película es La muerte de Stalin, una comedia acelerada, una sátira sobre el poder de los dictadores y de los oportunistas que les sustentan en el cargo y se pelean para sucederles. Es una comedia brutal sobre las luchas que rodearon la muerte y sucesión de Stalin cuyo estreno se ha prohibido en Rusia. Está dirigida por el británico Armando Lanucci, creador de Veep y otras parodias políticas como la película Into the Loop y la serie inglersa The Thick of it.

El 3 de marzo de 1953, Stalin tuvo un infarto cerebral que le tumbó en la alfombra de su despacho y .falleció dos días más tarde. Durante 72 horas se desarrolla la ferenica acción de esta camedia conActores como el Ponty Pyton, Michael Palin, y los americanos Jefrrey Tambor y Steve Buscquemi interretan a los líderes sovieticos que conspoiraron por la sucesión.

La muerte de Stalin esta basada en una novela grafica francesa, cuyos autores persiguieron a ianucci al considerar que era el único cineasta cpaz de reflejar adaptar unos hechos historicos en comedia delirante.