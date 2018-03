"Lo hicieron porque no sabían que era imposible". La frase figura en la carpeta del doble disco en directo "Rock and Rios", grabado los días 5 y 6 de marzo de 1981, hace ahora 35 años. Puede sonar exagerado pero se entiende algo mejor cuando cuando se sabe algo más de cómo fue aquella grabación.

Un ejemplo: se contrató en Londres el mejor estudio móvil de la época. Debería llegar la tarde del día anterior al primer concierto para hacer las pruebas de sonido con tiempo suficiente. Con todo el equipo esperando en el ya derribado Pabellón del Real Madrid, los nervios iban creciendo. Un representante de la casa de discos no pudo aguantar más y salió con su coche a la carretera de Burgos para buscar al camión, que finalmente estaba retenido en Irún por un problema en la aduana.

No, no había móviles, era otra época. España aún se despertaba de cuarenta años de dictadura, una transición que para muchos terminó unos meses después, cuando el PSOE ganó las elecciones. Quizá la relevancia que el Rock and Rios dio a su autor, que apoyó a los socialistas en aquella campaña electoral, tuvo algo que ver en aquel cambio. "Miguel, no sé cuántos escaños te debemos, pero muchas gracias", llegó a decir Alfonso Guerra a Miguel Ríos tras conocer el resultado de las urnas

Además de Banzai, escuchamos "Difficult to cure", de Rainbow, que inspiró el arreglo para la versión en directo del Himno de la Alegría, canción que unos ya había colocado a Miguel Ríos en los primeros puestos de la listas de medio mundo, incluyendo los Estados Unidos. Suena también la versión en inglés de ese tema y el clásico "Maneras de Vivir", de Leño, una banda que también participó de la revolución del Rock and Rios durante la gira posterior.