Luis Rubiales concede una entrevista a El Larguero tras presentarse como candidato a las elecciones que se celebrarán el 9 de abril a presidente de la Federación Española de Fútbol.

"Yo manejo que voy a ganar con solvencia pero tengo que ser humilde. Nosotros llevamos una propuesta de modernización, no es hueca. El fútbol español representa la excelencia pero a la Federación le falta para estar a la altura", garantiza Luis Rubiales.

"He presentado un inscrito y se ha quedado parte de mi equipo presentando los avales estrictamente necesarios con un colchón necesario por encima. Estoy convencido de que como es un censo relativamente pequeño, los avales son lo de menos, siendo más importantes los votos", asegura Rubiales sobre el sistema de votación.

Sobre la función de los asambleístas, Rubiales argumenta que "no me preocupa, soy un trabajo nato, me gusta trabajar, conozco el fútbol, desde el campo y los despachos, he hablado con asambleístas que fueron elegidos ante notarios y a partir de ahí tienen todo el derecho de elegir, y es donde existen dos proyectos muy diferenciados", sentencia.

Rubiales se muestra optimista de cara a las elecciones del próximo 9 de abril. "Para ser presidente uno tiene que empezar a actuar desde antes. No quiero pensar en quien es mi rival, sí que cada uno lo hace desde un punto de vista diferente. Yo lo afronto con ilusión pero convencido de que nuestro proyecto es el mejor para mejorar el fútbol español", opina.

"Creo que el mejor presidente para el fútbol español será el que lidere el cambio y tienda la mano". Para conseguir lo que necesitamos tenemos que tener protocolos claros con transparencia y diferentes tipos de política. Vamos a tener dinero porque la Federación va a ingresar mucho dinero", comenta Rubiales sobre su propuesta a la presidencia de la FEF.