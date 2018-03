El técnico azulón analiza en El Larguero los secretos de la buena temporada del club y sus objetivos

José Bordalás analiza en El Larguero la temporada del conjunto azulón que está cuajando una magnífica temporada con el objetivo de la permanencia virtualmente conseguido y soñando con entrar en Europa.

"Contra el Real Madrid entraba en los pronósticos, era un partido complicado y pues no nos podemos comparar. Acabé enfadado por mi equipo, todos sabemos que podíamos haber hecho un mejor partido, a lo mejor no para sacar un buen resultado, pero la sensación general, incluso de los futbolistas, era esa", comenta Bordalás sobre la última derrota cosechada en el Santiago Bernabéu por 3-1.

"La permanencia no es matemática, pero seria dar un paso importante según esta el campeonato. En el fútbol no hay nada imposible y hasta que no se consiga matemáticamente no nos podemos relajar", asegura el técnico azulón sobre el objetivo de continuar un año más en la máxima categoría del fútbol español.

Sobre el nivel mostrado por los equipos que se encuentran en la zona baja de la tabla, Bordalás argumenta que "no esperábamos este nivel, por plantilla yo creo que no son inferiores a nadie. Hay equipos que están en zona baja que tienen plantillas confeccionadas de años anteriores con un objetivo de incluso pelear por estar de media tabla para arriba, lo que demuestra la calidad de la categoría".

Acerca de la temporada que están realizando equipos como Eibar, Girona y Getafe mirando de reojo los puestos europeos, Bordalás dijo que: "Es bueno para nuestra liga, hay mucha expectación hasta el final, es bonito para el espectáculo y para que siga viva la competición aunque quizás también sea porque equipos que están confeccionados por Europa este año están siendo un poco irregulares".

"Sabemos que iba ser un año muy difícil porque no dejamos de ser un equipo recién ascendido. Cuando asciendes cambias casi toda la plantilla, tenemos muchos jugadores que es su primera experiencia en la primera categoría pero hemos tenido una importante regularidad que nos ha dado tener los puntos que tenemos, con una idea clara y sin ese agobio de estar en la parte baja de la tabla", comenta el entrenador del Getafe sobre la confección de la temporada.

Sobre el próximo encuentro del Getafe ante el Levante con entrenador nuevo tras la destitución de Juan Ramón López Muñíz que "lo mas importante somos nosotros, el entrenador que ha llegado ha tenido muy poco tiempo para plasmar y cambiar una dinámica y una idea que quieres que ejecute tu equipo. Muñíz no ha tenido suerte con los resultados y el club ha considerado que debía hacer un cambio y siempre que hay un cambio hay una reacción por parte de la plantilla".

Fichajes

Acerca de la salida de Juan Cala a China, Bordalás aseguró que "cuando sale un jugador y más si es un jugador que la temporada pasada lo jugó todo y esta casi todo, es una baja importante, pero ya ocurrió, y estamos centrados en la plantilla que tenemos e intentar sumar el máximo numero de puntos".

Sobre la posible incorporación de Moyá al conjunto azulón durante el mercado invernal, el técnico comentó que "fue un tema del presidente con la dirección deportiva y si que me comentaron algo pero no era la idea de incorporación inmediata. A mí me interesaba que Guaita continuase y creo que ha sido un acierto porque es un futbolista que ya conocemos y luego Moyá para mí es un magnífico portero y le deseo lo mejor".