A la hora de hablar sobre la mejor serie de televisión de la historia, muchas son las personas que coinciden en que 'Los Soprano' se encuentra entre las más destacadas de las últimas décadas. Una serie, que supuso un antes y un después para el canal de televisión HBO, que gira en torno al mafioso Tony Soprano y a la organización criminal que dirige en Nueva Jersey.

La serie, que se estrenó en Estados Unidos el 10 de enero de 1999, fue un éxito tanto a nivel crítico como comercial. Gracias a ello, la ficción dirigida por David Chase emitió un total de 86 episodios repartidos en seis temporadas en los que pudimos conocer más acerca de personajes como Carmela y Christopher Moltisanti, entre otros. Sin embargo, desde que se emitiera su capítulo final en 2007, los productores de la misma no han decidido crear ningún proyecto derivado de la misma... hasta ahora.

'Los Soprano' vuelve a la gran pantalla

Casi once años después del final de esta serie, 'Los Soprano' da el salto a la gran pantalla. Así lo adelanta el portal especializado Deadline,que asegura que la productora New Line ha adquirido el guion de 'The Many Saints of Newark' ('Los muchos santos de Newark' en castellano'), la precuela de la trama de la organización criminal de los Soprano.

Según explica el medio especializado, 'The Many Saints of Newark' está ambientada en las revueltas que tuvieron lugar en la ciudad de Newark durante los años sesenta: "Era un periodo en el que los afroamericanos y los italianos de Newark estaban duramente enfrentados y entre los gánsteres de ambos grupos los conflictos se volvieron letales".

Volverán algunos de los personajes de 'Los Soprano'

Por lo tanto, esta película nos traslada a una época anterior a la que pudimos ver en la pequeña pantalla. Sin embargo, tal y como aclara la información facilitada por el medio especializado, muchos personajes de la serie aparecerán en esta película, a pesar de que todavía no se pueden detallar cuáles.

Por el momento, este nuevo proyecto no tiene director. Sin embargo, Deadline aclara que David Chase estará muy implicado con la película. De hecho, se ha encargado de escribir el guion de la misma junto al guionista Lawrence Konner, otro de los veteranos de la serie de HBO. Dado que todavía se encuentran en una fase de producción temprana, la película no tiene fecha de lanzamiento. Por lo tanto, habrá que esperar algunos años para poder adentrarnos, una vez más, en las calles de Newark.