Mi capitán: el corazón de una super banda

Las formas que en "La Ventana" tenemos de acercarnos a una banda son múltiples y variadas. No les vamos a engañar si les decimos que nuestros invitados de hoy, la banda "Mi Capitán", en un principio llamaron nuestra atención porque además de esta banda, forman parte de grupos cercanos al programa y de lo mejorcito de nuestra música: Love of Lesbian, Sidonie, Egon Soda, Standstill, Nudozurdo o The Secret Society.

Mi Capitán son Gonçal Planas (voz, guitarra, compositor y alma pater de la banda). Miembro de Sanpedro y Tourmanager de Love of Lesbian), Dani Ferrer (teclados) -miembro de Love of Lesbian-, Víctor Valiente (guitarra) -miembro de Standstill y Sidonie-, Julián Saldarriaga (guitarra) - de Love of Lesbian-, Ferran Pontón (bajo) - de Egon Soda-. Ricky Falkner (bateria) -afamado productor -entre ellos de Luz Casal-, miembro Egon Soda, Standstill y Love of Lesbian- y Ricky Lavado (percusión) -miembro de Standstill, Nudozurdo y The Secret Society).

Decíamos "en principio" porque por mucha experiencia y credenciales que pudieran tener no estarían aquí si no nos hubieran conquistado por lo que hacen y cómo lo hacen. Si sumas experiencia, talentos diferentes, amistad y amor por la música el resultado es hasta para pegar "Un tiro por la salud del imperio", su último disco cargado de buena música. Nos lo han presentado esta tarde y nos han regalado dos temas en directo.

Nos ha acompañado, como siempre, Benjamín Prado e Iñaki de La Torre y Laura Piñero nos ha hablado de las otras vidad de los miembros de la banda "Mi Capitán".