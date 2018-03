La temporada más floja de Benzema

Este sábado el Real Madrid visita Ipurúa para enfrentarse al siempre difícil Eibar. Lo hace después de haber eliminado de la Champions al PSG tras imponerse el pasado martes (1-2) en el Parque de los Príncipes. En París, Benzema no consiguió marcar, a pesar de haber tenido varias ocasiones de gol.

Para Yago de Vega, “el problema de Benzema es que está precisamente en el Real Madrid. Uno no tiene la misma exigencia en el Olympique de Lyon que en el Real Madrid. Benzema lleva en el conjunto blanco desde 2009, es decir lleva ya unas cuantas temporadas para saber como va a esto. A Benzema se le exige como delantero del Real Madrid. Los números que está completando este año están muy por debajo de los números que tiene que completar un delantero que está en un equipo tan importante como el conjunto blanco”.

Karim Benzema saluda a Zinedine Zidane tras ser sustituido en París / Matthias Hangst (Getty Images)

“Aquí no vale hacer dos temporadas medio regular y una buena y otra mala, no, en el Real Madrid tienes que estar a tope todas la temporadas y sino se habla de cambios, se habla de futuro y de posibles sustitutos. Eso lo sabe Benzema y eso lo sabe Zidane, que también sabe que su compatriota no está completando una gran temporada pero que da la cara por él. Benzema es un buen delantero, por supuesto, sino no habría llegado al Real Madrid y no se hubiese mantenido nueve temporadas en el Real Madrid. No puede ser un tuercebotas si llevas tanto tiempo en la élite en un equipo tan importante como el Real Madrid, pero cuando los resultados no llegan te exigen y cuando te exigen y tú no cumples las expectativas, se genera debate y en este caso el debate es que Benzema no está a la altura de lo que tiene que ser un delantero en el Real Madrid”, añade el Director de El Larguero.

Por último, Yago de Vega concluye: “Dicho esto, sus compañeros siempre le han defendido, siempre han hablado bien de él, han dicho que trabaja bien, que es necesario para el funcionamiento del equipo, con lo cual aunque no meta goles y aunque esté fallón, algo tiene que tener para llevar tanto tiempo y para ser defendido siempre a capa y espada por los suyos”.

Además, Antón Meana aseguró que el futuro del galo en el conjunto madridista está ligado al de su actual entrenador, Zinedine Zidane, algo con lo que Yago de Vega demostró estar completamente de acuerdo.