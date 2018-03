El viaje a Nicosia de Iturralde que acabó con un asistente haciendo 'balconing'

Nuestro árbitro de cabecera, Eduardo Iturralde, ha pasado por El Larguero para contar otra de sus anécdotas, como hace cada viernes. En esta ocasión, el suceso tuvo lugar en Nicosia en el año 2001, en un viaje para arbitrar un partido de previa de Champions. “Generalmente haces tu equipo de líneas y de cuartos, pero a mí me gustaba siempre sacar gente nueva y ver que eran válidos. Me fijé en un árbitro asistente joven, no te voy a decir de donde es, porque todavía está en activo. Era su primer partido internacional”, introduce Iturralde.

“Tras el final del partido, cenamos y llegamos sobre las 1:30, 2:00 de la mañana al hotel. Salíamos a las 5:00 de la mañana de vuelta a España. Con que llego a la habitación sobre las 2:05 y recibo una llamada. Era Rafa Guerrero, que me dice ‘oye hay dos pájaros que han volado del nido del cuco, el cuarto y el otro asistente se han marchado del hotel’. Me dice que les va a preparar una sorpresa”, continúa Itu.

“Le echa no sé si azúcar o sal en la ranura de la tarjeta de abrir la puerta (de la habitación) y cuando vuelven estos dos, uno se mete en la habitación, el cuarto, y el asistente metía la llave y no le abría la puerta. Va para abajo y después me ha contado ‘veo un tío sobado de unos 80, 85 años que no sabía nada de inglés, solo chipriota y yo con la llave que no habría. Eran las 4:00 de la mañana, salíamos a las 5:00 y el otro diciéndome ‘tomorrow, tomorrow’. Sube el buen hombre al final con la llave maestra y tampoco le abría y le vuelve a decir ‘tomorrow, tomorrow’. Este (el árbitro que había sufrido la broma) empieza a pensar que le vamos a dejar así en su primer viaje internacional. Se pone a pensar y llega a la conclusión de que la habitación del otro está al lado de la suya y tiene balcón, era un tercero. Le llama a la puerta, le abre, van a la terraza y de balcón a balcón igual había dos metros, dos metros y medio. El cuarto le decía ‘pero tú estás loco, como vas a saltar, que te matas’. El pobre chaval, tendría 26, 27 años, agobiado, y dice ‘salto’. Salta y -me cuenta después- ‘calculo mal, pego con mi tibia en la esquina justo del balcón y aterrizo de cabeza y me pego una hostia’. Con la adrenalina, eso sí, no le dolió nada”

“Tuvo que dejar de pitar un partido en España por el golpe. Lo más gracioso de todo es que estaba contando en Carrusel un día y me escribe el asistente ‘hijos de puta, me estoy enterando ahora de que eráis vosotros, 17 años después’”, concluye Itu entre risas.