Rodrigo: "Estamos haciendo de todo para que Kondogbia se quede"

El Valencia Club de Fútbol consiguió una victoria importantísima este sábado ante el Sevilla Fútbol Club merced a dos goles de Rodrigo Moreno. Con estos tres puntos, el equipo valencianista prácticamente deja sentenciada la cuarta plaza.

Rodrigo, en el momento de uno de sus dos goles ante el Sevilla / Julio Muñoz (EFE)

Tras el partido, el goleador del encuentro pasó por El Larguero. "Un partido muy completo en lo individual y a nivel colectivo creo que el equipo demostró un gran nivel competitivo. Era importante ganar porque es el rival más directo por la Champions".

No obstante, Rodrigo no quiere que haya ningún tipo de relajación y no da por terminada la lucha por la Champions. "¿Puesto asegurado? El fútbol es mucho de catástrofes a veces por lo que tenemos que mantener la misma línea"

También quiso agradecer la ayuda de Kondogbia, jugador clave en sus goles y que espera que termine quedándose en el Valencia. "Sobre todo el primer pase de Kondogbia ha sido muy bueno, la verdad es que ha jugado muy bien. Él y todo el equipo, hemos jugado de diez. Estamos haciendo de todo para que pueda seguir. Es una decisión personal pero yo le veo muy feliz aquí".

Por último también dio su punto de vista de cara a su posible presencia en el Mundial de Rusia. "Todos los que tenemos opciones de ir al Mundial pensamos en ello, tendré que mantener esta dinámica si quiero optar a una plaza en la convocatoria. Sé que compito con jugadores de gran nivel, pero el seleccionador tiene un número determinado de jugadores para la lista, no puede llevar a todos".

