Neymar quiere volver

En la última semana se ha especulado tanto en Francia como en España con la posibilidad de que Neymar salga del PSG a final de temporada. El destino, según algunas informaciones podría ser el Real Madrid o el Barcelona.

Yago de Vega ha opinado sobre una posible vuelta del brasileño a LaLiga: “Neymar está viendo que sí, que está siendo el rey de un equipo que no es top, que es un equipo importante, que es un equipo que ha desembolsado mucha pasta y que tiene buenos jugadores pero que a día de hoy no le permite pelear por ganar un título como es la Liga de Campeones”.

“Yo recuerdo cuando Neymar se fue, uno de los motivos que daba el entorno del jugador era que no quería estar a la sombra de Messi, que quería ser por sí mismo una estrella mundial, que creo que ya lo era en el Barça, pero bueno quería un poco vamos a decir de independencia, lo ha conseguido, también un sueldo importante, pero claro por encima están las expectativas deportivas”, ha añadido el director de El Larguero.

“Estás en el PSG, que en Francia si no pasa nada raro te vas a llevar todos los años o la Copa o la Liga o todos los títulos, pero es un equipo que a nivel europeo todavía le cuesta y eso Neymar lo sabe y se ha dado cuenta después de llegar que tenía buen equipo, buenas sensaciones, pero ha llegado el Real Madrid, el equipo al que mejor se le da esta competición y les ha mandado a las primeras de cambio para casa, eso es lo que no le gusta a Neymar”, ha continuado Yago de Vega.

Para concluir, ha opinado: “Y sabe Neymar que eso solo lo puede conseguir yéndose a los equipos más importantes de Europa y ahora mismo el PSG no está entre ellos. Por eso, no sé si desde el propio entorno del jugador se está vendiendo la posibilidad de que pueda salir el brasileño del PSG, se hablan incluso de la cantidad de 400 millones de euros, una cantidad por la que el PSG estaría dispuesto a negociar la salida del delantero y veremos, pero claro Neymar tiene claro que como más fácil tiene el conseguir títulos importantes, es decir la Champions, es marchándose a los equipos importantes de Europa, esto es en España sin lugar a dudas Real Madrid y Barcelona, lo que yo no sé es si en el Barça, después de cómo se marchó, tienen las mismas ganas de que pueda volver algún día el brasileño”.