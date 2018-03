Jaime Nava: "Como si me abren la cabeza, 75 puntos, lo que sea, pero tenemos que estar en Japón"

La selección española de rugby ha dado un paso importantísimo para la clasificación para el Mundial de Japón 2019 este domingo tras vencer contundentemente a Alemania. Su seleccionador, Santi Santos y dos de sus pesos pesados, el capitán Jaime Nava y Gautier Gibouin, han pasado por El Larguero.

Alguno de ellos, como Jaime Nava, con secuelas del partido: “Me he levantado tras un golpe con el párpado cerrado, pero había que seguir la jugada. Como si me abren la cabeza, me la parten, 75 puntos, lo que sea, pero tenemos que estar en Japón”, ha dicho el capitán con cuatro puntos en la ceja.

“Cuando ha bajado el Rey ha sido un momento muy especial. Hemos roto el protocolo por todos lados. Le hemos metido dentro del círculo de jugadores para charlar un poco de lo que ha sido el partido”, ha añadido Nava.

Piña de los jugadores de la selección, con el Rey Felipe VI este domingo / JuanJo Martín (EFE)

Por su parte, Santi Santos ha asegurado que ha sido un día especial: “He centrado la charla en la presencia del Rey, me he emocionado. Otros deportes están acostumbrados, pero en rugby la última vez que un Rey fue a ver un partido de la selección española de rugby fue Alfonso XIII”.

“Es algo increíble, es casi un sueño para todos, hasta hace poco el rugby en España era un deporte desconocido y poquito a poco estamos empezando a ocupar portadas, a que venga el Rey a vernos, es un gran orgullo para todo el rugby en general”, ha dicho el seleccionador, que avisa ante el último duelo contra Bélgica: “El deporte está lleno de ejemplos de equipos que por prepotencia fallan en partidos clave”.

Jaime Nava ha admitido que hoy “ha salido llorando” y que está emocionado ya que “se está movilizando bastante gente para ir a Bruselas”.

Gautier Gibouin ha sido este domingo el encargado de dar la arenga final: “Intento hacer un poco como Jaime, que habla muy bien. Es muy difícil superarle, pero solo he dicho la verdad, la fuerza de nuestro equipo es no dar importancia a lo que tenemos enfrente si no a los hermanos que tenemos al lado, es lo que hace nuestra fuerza y por lo que ganamos”, ha concluido el hispano–francés.