¿Depende más el Madrid de Cristiano o el Barcelona de Messi?

El domingo de la jornada 28 nos ha dejado la victoria del segundo clasificado, el Atlético de Madrid. Tras el partido, Gabi ha dicho sobre Griezmann: "Lo único que pido a Griezmann es que mientras esté con nosotros se deje la vida".

Además, la jornada nos ha dejado también las victorias del Barcelona en Málaga y del Real Madrid en Éibar, donde Cristiano Ronaldo volvió a marcar un doblete.

Palabras de Gabi sobre Griezmann

Antonio Romero: "Griezmann es el jugador franquicia del Atlético pero se le han soportado 3 o 4 meses de fútbol muy mediocre, algo que en el Real Madrid o el Barcelona no le soportarían"

Julio Pulido: "Me han sorprendido las palabras de Gabi respecto a Griezmann. Demuestra el sentir del vestuario respecto al francés"

El buen momento de Cristiano Ronaldo

Lluis Flaquer: "Con los goles de Messi el Barça aspira al triplete y con los de Cristiano están sin Liga y sin Copa. Sus goles han llegado tarde".

Marcos López: "Estos números demuestran que el Madrid depende de Cristiano al menos tanto como el Barça depende de Messi".

Antonio Romero: "En el vestuario del Real Madrid piensan que con Cristiano a este nivel es muy difícil que pierdan partidos".

Julio Pulido: "De Cristiano no se puede dudar nunca, lo he dicho siempre. Hay cosas de Cristiano que no me gustan, pero no se puede dudar de él".

Jordi Martí: "Estos 15 puntos que tiene de diferencia el Barcelona respecto del Madrid es por el mal momento de principio de temporada de Cristiano Ronaldo".

Pablo Pinto: "Cristiano sigue teniendo goles pero es peor futbolista que hace cuatro temporadas".

Jesús Gallego: "¿Por qué Zidane no hace con Benzema lo que hace con Cristiano? ¿Por qué no le da más descansos?".

¿Debería el Madrid fichar a Neymar?

Julio Pulido: "Yo a un jugador como Neymar, que se va a un equipo y al año siguiente quiere marcharse, no lo fichaba".

Antón Meana: "Neymar encarna todo lo que el Madrid detesta. Hará un regate y se reirá del rival, no casa con el estilo del Madrid por muy buen jugador que sea".