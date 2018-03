Marc: "Los niños saharauis no conocen la admiración que provocan en nosotros"

En su trayectoria como voluntario, Marc ya ha estado en un campo de refugiados en Grecia y ha viajado a Palestina. "Muchos creen que participar en este programa representa hipotecar el verano, pero a mi me compensa porque me permite conocer una realidad distinta". El año pasado acogió a Mohamed, un niño que le ha cambiado su forma de ver la vida.

Un año más, voy a participar en el programa de "Vacaciones en Paz".

Marc

Se trata de un proyecto humanitario, a nivel estatal, para acoger durante julio y agosto a niños y niñas saharauis que residen en los campamentos de refugiados del desierto del Sáhara, cerca de la ciudad argelina de Tinduf.

Durante julio y agosto en el Sáhara, se vive en unas condiciones extremas, un infierno de altísimas temperaturas, que agravan todavía más las duras condiciones de vida que ya de por sí, padecen cotidianamente.

Con este programa, sin perder de vista el conflicto que mantiene su tierra ocupada, tienen la oportunidad de ver muchas cosas que hasta ahora no conocían (la playa, montañas, ríos, animales, cuevas, agua corriente salir por el grifo, ducha diaria, helados ...), tienen la oportunidad de poder relacionarse con otros niños y niñas para llegar a tener otra imagen del mundo distinta de la que ven habitualmente en el desierto. Se aprovecha su estancia de dos meses para que tengan una alimentación correcta, estrenar ropa y zapatos nuevos, para pasar revisiones médicas de todo tipo (ojos, dentista, análisis clínicos, pediatras,..).

Estos niños y niñas creen tener suerte por poder participar en el programa, por poder comer bien, por poder ir a la piscina, por poder ir al cine o la playa, por ver nuestras fiestas, ...... pero no saben que la suerte es nuestra.

El pasado año, tuve la inmensa fortuna de pasar el verano con Mohamed, un niño de 10 años, y aunque para ellos se trata de pasarlo bien, .... no son conscientes del profundo cambio y admiración que provocan entre nosotros. Ver como tienen presente su tierra, ver lo poco que necesitan en el día a día, a pesar de venir, sin nada, a una tierra de derroche, ver como se ganan el cariño de la gente que los trata, ver como la relación se extiende a su familia, que desemboca, si la salud y el presupuesto no lo impiden, viajando a los campamentos para convivir en su casa, con sus mismas condiciones.

Son auténticos embajadores de su tierra para conseguir que no se olvide la situación de su pueblo en lo más duro de la árida y pedregosa hamada del desierto argelino.

Muchos creen que participar en este programa representa “hipotecar el verano”, pero yo no lo creo así. A mí me compensa con creces porque tengo la oportunidad, a través de ellos, de conocer una realidad distinta, un mundo diferente en donde no se necesitan tantas cosas para vivir, establecí una relación tan especial con Mohamed, que aunque sean dos meses, parece que llevábamos años juntos.

Es un valor que sólo puedes aprender con el contacto y que nunca se podrá adquirir viendo la televisión.

Una vez que se tiene una experiencia como ésta, resulta muy difícil al año siguiente decir que no.