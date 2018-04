Casi nadie sabe qué es la Unión Fonográfica Independiente (UFI), pero sus socios son los responsables de que en España se publiquen discos como los de Belako, Triángulo de Amor Bizarro o Maria Arnal i Marcel Bagès. Más de 70 empresas —no solo discográficas— que afrontan los cambios políticos y tecnológicos con mucha creatividad, pero mucha visibilidad e influencia de la que merecen. Dos de sus máximos responsables, Bruno Muñoz (presidente) y Noemí Planas (gerente) han visitado la Cadena SER para mirarse (metafóricamente) al espejo. ¿Se está convirtiendo Operación Triunfo en nuestra cantera musical? ¿Son compatibles la creación artísitica y la ley mordaza? ¿Se puede vivir de la música en los tiempos de YouTube y Spotify? ¿Por qué hay tan pocas chicas en el cartel de los festivales? Aunque a menudo no se le escuche, la industria indie tiene mucho que decir...

¿Qué es una compañía musical independiente? ¿Tiene un número máximo de trabajadores o un tope presupuestario?

[BM]: Una compañía indpenendiente la entendemos como una empresa de capital español, sin una vinculación importante con otra que sea internacional. Lo que intentamos defender la producción española de música y de cultura.

¿No es más fácil por descarte? Las que no son ni Universal, ni Sony, ni Warner...

[BM]: Hay mucho grupos potentesd, pero el setor internacional, efectivamente, se reduce a tres grandes compañías. Hace 15 o 20 años eran eran seis, pero con la gran crisis ha tendido a concentrarse y ahora ya solo quedan esas tres.

¿Os atrevéis a definir qué es el indie?

[BM]: Para mí es una etiqueta que funciona para el márketing, para poner un disco en una tienda o para hacer un 'playlist' en una lista en una plataforma de 'streaming', pero te diría que no existe un sonido indie.

Noemí Planas y Bruno Muñoz, gerente y presidente de la UFI. / C. G. CANO

Pero suena algo y mucha gente lo identifica como indie...

[BM]: Si intentamos racionalizar el concepto de forma muy básica, indie es todo aquello que suena a pop y no está en las grandes cadenas de difusión 'mainstream'. El pop-rock que no es mayoritario. Pero creo que es un concepto un poco carpetobetónico de aquí. En Inglaterra o en EEUU el indie es muy grande. Son conceptos comerciales. Aquí lo asociamos a lo que no vende, pero las guitarras no tienen por qué estar más distorisionadas ni la voz no tiene por qué tener más eco. Hay grupos que firman con multinacionales que podrían tener un sonido equiparable al de grupos que están en sellos de la UFI. En lo estrictamente musical no existe el concepto indie.

Oasis o The Killers pueden ser indies en España y comerciales en sus países...

[NP]: Allí están reclamando que el indie, más allá del estilo, es una actitud. Lo que te mueve no es hacerte rico sino la pasión por la música y empeñarte en sacar grupos que crees que merecen la pena. Esa es la parte indie de nuestra industria: la actitud.

[BM]: Sí, efectivamente. Nuestras necesidades a la hora de publicar un disco no son las mismas que en una gran corporación. Yo también he trabajado ahí y, desde el departamento creativo, cuando se promociona un artista tienes una presión muy grande porque tienes que a tu jefe de aquello va a tener unas ventas muy grandes. Necesitas que tu apuesta suene en las radios comerciales, venda mucho y gire mucho. En las independientes, sin embargo, tu nivel de satisfacción está mucho más abajo y eso te permite experimentar. El sector independiente es un gran banco de pruebas. Eso es lo que no acabamos de conseguir que el sector entienda. Un sector musical fuerte necesita un sector independiente fuerte y bien estructurado porque es lo que nutre y lo que permite que haya un mejor resultado al final. Los grandes artistas deberían ser fruto de una grandísima base de artistas que estén probando, creando nuevos sonidos y generando tendencias. Las grandes potencias tienen eso: una gran estructura de radios, salas de concierto, medio de comunicación... Eso es lo que hay que apoyar a nivel institucional para que las políticas culturales favorezcan ese caldo de cultivo de los que de los que con poquito hacen mucho para que luego de ahí surjan grandes artistas con proyección internacional.

Hablas de la industria independiente como una especie de cantera. Pero la cantera de verdad, hoy en día, es Operación Triunfo. ¿Tenemos un problema?

[BM]: ¡Claro! Ese es el gran déficit. Ese es el negocio y para que haya una industria es necesario que haya un negocio, pero ahora mismo se está canalizando mucho a través de la tele y de programas de este tipo. A mí me parece que lo que a a quedar de principios del XXI no va a ser tanto Bisbal como Vetusta Morla, por ejemplo. Hay un sonido mucho más pegado a la calle y que no es el de la industria que tiene un recorrido muy corto pero muy comercial.

¿Vetusta, Love of Lesbian, Lori Meyers o Los Planetas son indies? Porque hacen más o menos lo msimo que en un sello indie, pero desde una multinacional...

[BM]: Ese es el recurrido natural, en el fondo. No hay que renunciar a que eso sea así. Hay que entender nuestra posición dentro la cadena. Esos artistas que nacen de una necesidad creativa muy auténtica, que se han puesto a tocar y a sacar discos de forma muy artesanal, que por el camino se han encontrado con socios como nosotros que, por lo general, están probando sin la necesidad de vender 50.000 discos porque si venden 3.000 ya puedes sacarles otro. Lo normal que si Sidonie o Lori Meyers están funcionando también accedan a estructuras mayores con las que puedan crecer, por ejemplo, en América Latina, Alemania o Japón.

[NP]: Pero a veces también se da el camino contrario. Los Planetas se han pasado casi toda su carrera en una multinacional y ahora, con su último disco, han vuelto a publicar con uno de nuestros socios, una independiente. Algunos deciden artistas deciden volver...

[BM]: Claro, ¿y por qué Santiago Auserón ha optado por autoeditar sus discos? Pues porque ha dejado de ser interesante para el gran negocio que necesita resultados bestias. Él es un tío increíble y muy creativo, pero su expectativa ha dejado de interesar. Por eso es necesario que haya sellos que sigan apostando por grandes creadores como él que sí que van a quedar en nuestra música. A lo mejor muchos de los talentitos de la tele harán un buen neogico y habrá ejecutivos que se llevarán buenos bonus, pero no queden en la historia de la música. Tenemos que tener un diseño de qué queremos ser como país y cómo queremos gestionar la cultura.

¿Todos los sellos de la UFI editan música indie?

[NP]: No, ¡para nada! El sonido pop-rock es bastante mayoritario, pero tenemos sellos que editan jazz, flamenco, música del mundo, alguna cosa de clásica, metal... Todo el abanico de géneros musical que puedas imaginar.

Quizá los sellos de indie sean los más mediáticos...

[NP]: Es que el problema que comentábamos antes lo tiene el resto de música. Hay gente publicando trap o hip hip y tampoco tienen acceso. Son muy populares y mucha gente joven va a sus conciertos, pero no están sonando en las radios. Se mueven por otros canales: internet, vídeos de YouTube...

Me duele decirlo en la Cadena SER, pero sorprende que habléis tanto de la importancia de la radio en los tiempos de Spotify y de YouTube...

[BM]: Los medios están cambiando, pero lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Pasa lo mismo en la publiidad: la televisión es el medio más caro y, sin embargo, la gente se sienta a ver algo con el ordenador en las rodillas porque al mismo tiempo está siguiendo las redes sociales. La radio joven por excelencia sigue siendo Los 40, pero es probable que pronto la supere Spotify. El público joven se está refugiando en internet porque la radio convencional no le está dando el servicio que demanda. Ha perdido la capacidad de prescripción porque está refugiada en mantener sus oyentes y su negocio publicitario. La radio no está teniendo la valentía de ponerse delante y tirar del carro. Eso lo hacen exclusivamente Radio 3 y pequeñas radios con mucho mérito, pero con un alcance menor. Grupos como esta casa deberían pensar cómo pueden volver a tomar ese testigo de prescripción.

¿La música comercial sigue siendo un negocio rentable? ¿Lo ha sido alguna vez?

[BM]: Nosotros hacemos a la música porque nos apasiona, pero también para vivir de ella. ¡No renunciamos a la rentabilidad! sería absurdo decir que la música independiente no tiene también objetivos comerciales...

¿Cuánta gente trabaja en el sector?

[BM]: ¡Cada vez menos!

[NP]: Es difícil dar una cifra, pero justo estamos haciendo un estudio al respecto. En las discográficas son poquitos, pero hay que ver lo que genera esa empresa de dos, tres o cuatros personas. Artistas girando, salas, festivales, fábricas de discos, alquiler de furgonetas, montaje de escenarios, estudios de grabación, el consumo de las barras... Son muchos puestos de trabajo, pero es difícil determinarlo.

Dadme una cifra aproximada. ¿Entre 10.000 y 50.000, quizás?

[NP]: No, ¡muchos más!

Pero antes se vivía de vender discos y ahora de otras cosas, ¿no?

[BM]: ¡Claro! Es la crisis del soporte. Desde que nació Napster, en el 99, el soporte está desapareciendo. Dejamos de ser empresas que venden plástico o vinilo para intentar pasar a gestionar derechos de grabaciones. Por eso ahora el negocio de las compañías musicales es mucho más amplio: las giras, lo editorial, el management... Nuestro objetivo es ayudar a los artistas a crecer para tener un desarrollo conjunto.

[NP]: Según un estudio que hicimos el año pasado, más de un tercio de los ingresos de las empresas de la UFI procedían de negocios que no son la venta discos.

La UFI se acaba de sumar a una declaración que reivindica acuerdos digitales justos. ¿Cuánto se lleva un músico por cada reproduccion en Spotify?

[NP]: ¡Depende! Hay intermediarios: plataforma, distribuidor y sello. El 'play' en sí depende de cada plataforma y también del grado de suscripción de los usuarios, porque cuanto más premium sea, más se paga al artista. España es uno de los países con menor proporción de usuarios de pago en Spotify, mientras que en los países escandinavos hay un 80 % de usaurios 'premium'. Aquí es al contrario. Pero las independientes, normalmente, pagan 'royalties' mucho más altos que las multinacionales.

[BM]: Hay cierta opacidad en lo que se refiere a la liquidación, pero el pago por 'play' de plataformas como Spotify depende de variables como la naturaleza del sello y eso es un poco escabroso porque las tres multinacionales son accionistas muy importantes. Mantienen una posición de poder en todo ese esquema. El tema es que el modelo de negocio tiende a replicarse. En el modelo físico las grandes multinacionales acaparaban los canales de distribuición y siendo una independiente te costaba mucho entrar a vender en Mediamarkt, El Corte Inglés o Carrefour. En lo digital está pasando lo msimo. Las grandes multinacionales controlan las grandes plataformas de 'streaming' y están barriendo para casa. Un 'play' en Spotify genera algo así como 0,0006 [euros]. En algún momento aparece un 6 [risas]... Eso es lo que cobramos los sellos y algunos artistas, como David Byrne, se han rebelado y se han ido.

Parece razonable...

[BM]: Pero si lo de Spotify te parece poco, no te quiero ni contar lo que paga Google por las reproducciones en YouTube, que es la verdadera avenida del consumo en digital. ¡Ahí es donde está la gente joven y donde se consume el 50 % de la música! Pero no pagan ni un 10 % de lo que pagan las plataformas legales. Google se ampara en que no pone los contenidos, por loque no se siente responsable de los derechos. Ahí hay una gran pelea entre el lobby cultural y el lobby tecnológico, que es como David contra Goliat. Nuestro único valedor fuerte es Hollywood...

Nada volverá a ser como antes, ¿verdad?

[BM]: A medida que el sector se vaya normlizando, lo normal sería que los precios fueran subiendo y que vayamos hacia un sistema que pueda parecerse al de los años dorados del disco, pero también hay que reconocer que esos fueron años de exceso. Las empresas discográficas aplicaron políticas comerciales codiciosas. Ese tiempo no tiene por qué volver, pero podemos mejorar mucho.

Tu discurso en la gala de los Premios MIN fue muy crítico con la falta de libertad de expresión. Sobre todo en el mundo del rap, pero no solo en el mundo del rap...

[BM]: ¡Sí! También en el arte y en el mundo de los libros. Puede parecer chocante, pero lo que estamos viendo es que las modificaciones del código penal [la ley mordaza] están generando una distorsión que nos parece excesiva. Puedo no estar de acuerdo con determinados mensajes, pero que la aplicación de esas leyes se traduzca en el ingreso en prisión de alguien por la letra de una canción... Y la letra puede ser claramente criticable, pero que terminen en la cárcel, casi como si hubieses cometido un delito de sangre, nos parece que está fuera de lugar. En este país, en los años 80, con una situación social muchísimo más delicada y una democracia muchísimo más endeble, con el golpe de Estado del 81 y ETA cabalgando, gozábamos de más libertad de expresión. Hay que entender que la cultura es una válvula de escape.

Llegaste a decir que, si se hubieran aplicado las leyes actuales, la mitad de la Movida Madrilaña estaría en la cárcel y que el Rock Radical Vasco no habría existido...

[BM]: ¡A eso me refiero! En aquella época hubiese sido peor el remedio que la enfermedad. La cultura tiene esa función: hacernos pensar, molestarnos, ser crítica... ¡Al arte no se le puede pedir que sea políticamente correcto! ¡Eso es no entender el proceso de creación! En los países avanzados tenemos el derecho a la comedia y eso es maravilloso. Que se puedan decir cosas muy incorrectas desde el humor es fantástico. No hace falta que todo loque se diga en una canción pueda soportar el precio de la ley.

¿Qué demandas tiene la UFI?

[NP]: Que el campo de juego esté nivelado. Básicamente, que las empresas puedan hacer su trabajo en las mejores condiciones. ¡Pero tenemos muhas vías abiertas! Que se regule a operadores digitales como YouTube para que remuneren de forma justa. Algunas mejoras fiscales y del régimen de Seguridad de Social de los artistas, que en muchos casos son autónomos. Y también reivindicamos que no se retire la financiación a las escuelas musicales. ¡La situación de Inglaterra y la de aquí no tienen comparación!

¿Le habéis pedido una reunión a Rajoy?

[NP]: A Rajoy, no [risas]. Pero sí tenemos reuniones regularmente con el Ministerio de Cultura y, puntualmente, con el de Industria. También con las organizaciones de gestión y, a través de Impala, a la que pertenecemos, también con eurodiputados de diferentes partidos políticos. El objetivo es facilitar el consumo y que las empresas puedan sobrevivir...

¿Habéis hecho algún estudio sobre la igualdad en el sector?

[NP]: En las inscripciones a los Premios MIN, por ejemplo, el año pasado solo hubo un 15 % de mujeres. Pero este año más de la mitad de los finalistas a artista o banda emergente han sido mujeres y eso nos hace pensar que la presencia femenina va a ir en aumento. Nosotros, en todo lo que organizamos, procuramos tenerlo muy presente. ¡Lo llevamos en el ADN!

¿Visteis los montajes basados en los carteles del FIB o el Arenal Sound en los que habían borrado los nombres de artistas masculinos? ¡El resultado era terrorífico!

[BM]: Sí, la verdad es que el mundo de la música es un mundo muy de hombres. ¡Es un poco terrible! Yo recomiendo ver Vynil, la serie de Scorsese. Ha sido un mundo muy machista y nosotros, en el Comité de Dirección de la UFI, somos muchos más hombres. Me gustaría que más artistas dieran el salto, claro. no sé si es que flota en el aire la sensación de que para tocar la guitarra hace falta ser muy macho.

¡No creo!

[BM]: ¡No, eso espero! Pero en las grandes corporaciones hay pocas mujeres que hayan llegado lejos. Es un tema cultural, tranversal a todos los sectores.