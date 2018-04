1978, solo tres años sin Franco. Año convulso, el de la constitución, el de las luchas sindicales, empezaban las manifestaciones en favor del colectivo LGTB. En ese año, el direcrtor de cine Pedro Olea estrena una de las películas más atrevidas del cine de la transición, Un hombre llamado flor de otoño, que el Festival de Málaga acaba de conceder el titulo de Película de Oro.

Adaptación de una obra de teatro de José María Rodríguez Méndez que fue prohibida hasta 1974 y que estaba basada en hechos reales, cuenta la historia de un abogado burgaés con doble vida, puesto que por la noche se transformaba en Flor de Otoño, un travesti que actuaba en un cabaret de la Barcelona de los años 20.

El protagonista era José Sacristán, actor que baila y canta en la película y que en aquel momento era uno de los grandes cómicos del cine comercial de nuestro país. Ganó el premio a mejor actor en el Festival de San Sebastián y recordaba así lo que supuso para su carrera. “Teníamos la conciencia de contar un capítulo de la historia de este país que había sido ocultado y perseguido. Lo pasamos maravillosamente", contaba el actor a la prensa.

La cinta se metía también en el embrollo político español, el personaje de Sacristán era anarquista y gay, que junto a su novio prepraba un atentado contra Primo de Rivera. Precisamente decía aquí en Málaga Pedro Olea que ahora sería impensable una cinta tan política. “Ahora mismo no se podría hacer una película como esta, pero no por la temática gay, sino por el tema político. En aquel momento estaban todos tan acojonaos que nos permitieron todo, ahora hay una censura que antes no había. Ahora alguien en la redes alguien diría que es una defensa del terrorismo, ha cambiado todo tanto... y ahora lo que no habría es una televisión que financiara esto”, explicaba.

Con guion de Azcona y producción de José Frade, en la película colaboraron con pequeños papeles personajes conocidos del ambiente gay, entre ellos Pedro Almodóvar. Le pidió trabajar en la película, lo hizo como ayudante de dirección y, cuando se ofreció a hacer un papel, apareció como La Reina de la Banana, una de las artistas de ese cabaré donde actúa Flor de Otoño. La cinta se convirtió en una manera de lucha en un momento donde el franquismo seguía bajo las alfombras.