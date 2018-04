"ETA está construyendo un relato falso y la obligación es que no se consolide"

"Es el comunicado de una ETA derrotada, pero eso ya pasó el 20 de octubre de 2011 cuando ETA se había convertido en un problema para ETA, para los presos políticos y para los partidos que la apoyaron. Es un comunicado lleno de trampas, el único conflicto en el País Vasco eran ellos", opina Alfredo Pérez Rubalcaba del anuncio de la banda terrorista, que pide perdón a las víctimas "sin participación directa en el conflicto". "Esa distinción de víctimas es entre cínica y macaba, cuanto antes termine esta escenificación mejor para todos", zanja.

El exministro del Interior cree que ETA está intentando cambiar el relato de la historia. "Ellos están construyendo un discurso de que contribuyen a traer la paz, pero no hubo autocrítica ni una reflexión moral, sino una derrota. Ahora están intentando colocarse en otra posición, es un relato falso sobre la paz, fueron derrotados por la democracia. Las víctimas no se merecen esto y es un problema para el futuro, los jóvenes conviene que sepan lo que pasó”, explica el veterano dirigente socialista, quien piensa que la obligación actual es que ese relato falaz no se consolide. "No hay que olvidar que hay víctimas, no pueden perder el apoyo de la sociedad y no podemos permitir que pongan en falso una historia de terror". Si uno mira los comunicados, desde el 20 de octubre, en todos ellos ETA trata de colocarse como un actor decisivo de la paz, y es un relato falso, deja la violencia porque no puede más, porque ha sido derrotada por un acoso judicial y policial. Es una derrota de ETA a manos de la democracia y eso es lo que intentan blanquear", profundiza.

Rubalcaba, quien deriva en el Gobierno cualquier decisión sobre la política penitenciaria, lamenta que la banda asegure que el conflicto sigue. "Esa historia no se sujeta. Los únicos que atacaban la libertad eran ellos, conviene estar atentos. Una historia falsa repetida mil veces puede convertirse en verdad para alguna gente, por eso es importante el comunicado de los obispos", concluye.