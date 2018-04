El éxito del mejor cocinero joven de España

En Be OK queríamos conocer el secreto que hay detrás del triunfo profesional. Y, más concretamente, del éxito temprano, eso que comúnmente se llama “llegar y besar el santo”. Según nos ha contado el cocinero David Andrés, el truco está en no plantearse seguir escalando puestos en tu profesión para llegar a lo más alto sino en encontrar aquella actividad que te haga sentir feliz y realizado cada día. Dicho así, parece fácil, pero no es tan sencillo ponerlo en práctica. David Andrés dedicaba su vida a la arquitectura y al hockey, jugando nada menos que en la Selección Nacional, y aun así decidió dejarlo todo para probar suerte en la cocina.

Conocer su historia ha hecho que tiremos abajo otro gran mito: el de que hay profesiones en las que sólo se triunfa si existe una gran vocación desde siempre. David no había cogido un cuchillo en su vida y ahora, apenas unos años después de interesarse por los fogones, está considerado el cocinero joven más importante de España y Portugal, así como uno de los 30 jóvenes menores de 30 años más influyentes de Europa según Forbes.

Su libro, ‘De la alta cocina a tu casa’, emana cercanía y naturalidad en forma de recetas. Platos fáciles de hacer, organizados por menús (porque no cualquier plato principal combina con cualquier postre) y por estaciones: una clara muestra de lo importante que es utilizar productos frescos y de proximidad, porque no es natural comer lo mismo en todas las épocas del año.