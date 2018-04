La noche más larga de Iturralde después de pitar una final de Copa del Rey

Iturralde ha contado otra de sus historias en El Larguero, en esta ocasión acontecida tras una final de la Copa del Rey, la única que ha pitado, un Recreativo de Huelva - Mallorca: “Toda la temporada había terminado y se jugaba la final un 28 de junio, el último partido de toda la temporada, no como ahora. Vamos al partido y sacan un minibús desde Bilbao con árbitros y amigos míos que van a la final. Mis amigos durante el partido estaban detrás del banquillo con gente del Recreativo también. En la final en sí no hay nada (polémico), se acaba, voy a la cena oficial, mis amigos ya se marchan de fiesta y cuando está acabando la cena, me llaman y me dicen: ‘Vente al puerto de Alicante que hay una fiesta terrible’".

"Me voy al puerto corriendo, una noche larga en el puerto, un ambiente terrible y a las seis, siete de la mañana nos juntamos en un garito, estaban jugadores de los dos equipos, quedábamos dos amigos que habían venido, los otros se habían ido y de repente un amigo me dice: ‘mira ves a ese en la barra, ese te ha puesto a partir en todo el partido’. Voy para allá, yo vacilando, y le digo ‘ahora qué, ¿no me dices nada?’, dice ‘Hombre Iturralde ven aquí amigo’, digo ‘si me has puesto verde durante todo el partido’ y él me contesta entre risas ‘cosas del partido…’, cuenta Iturralde.

“Total, que salimos del bar y salgo yo con Miguel Ángel Nadal, el capitán en aquella final del Mallorca, vamos por el paseo, serían las nueve, nueve y media de la mañana y de repente pasa un coche con tres chavales jóvenes del Recreativo y al verme con Nadal, me empiezan a gritar: ‘Iturralde hijo puta ahora entendemos todo’, digo ‘que está casado con mi hermana’, dicen ‘ahora sí que lo entendemos todo…’ Total, se paran nos sacan unas fotos y Miguel Ángel ya viendo como estaba el ambiente se acabó yendo (…) Me quedo yo con los chavales, que ya pasado un rato me dicen ‘dónde vas’, digo ‘a la concentración de árbitros en Alicante, que tengo comida con los árbitros’”, continúa Itu.

“Total, que me dicen que me llevan ellos. Al final paramos en una playa, empezamos a cantar, tocando la guitarra en medio de la playa… nos dieron las dos de la tarde. La cuestión es que digo que son las dos casi que tengo que ir a comer, y ellos me llevan al hotel, iban perjudicados, perjudicados…Y llegamos al hotel, y me bajo del coche con todo el cachondeo con la bandera del Recreativo y en la puerta estaban el presidente y el secretario (risas). Me dicen, ‘¿sabes que la comida empieza en 5 minutos no?’ Digo ‘sí, sí, me ducho y subo’.