¿Y si vemos porno... juntos?

La pornografía entró en mi cama por obra y gracia de uno de los hombres con los que he sido más feliz. Gustaba del género, lo veía con suma frecuencia, a días con sus amigos, y no tardó en verlo conmigo metida en su cama. A mí la idea me gustó desde el principio. Tenía yo querencia por que alguien me explicara, me contara y me mostrara. Y aquel hombre de labios gruesos, ojos marrones y sonrisa perpetua estaba más que dispuesto a contarme todo lo que quisiera saber de la industria pornográfica.

Nada era especialmente profesional, ni siquiera académico, pero estuvo bien aprender a distinguir las películas de Mario Salieri que no bajaba los pantalones a los señores ni cuando penetraban. También jugábamos a intentar adivinar la nacionalidad de la película en cuestión, fijándonos en sus protagonistas. Recauchutadas, exceso de rubias y sin vello púbico: norteamericanas. Si los genitales no se muestran, oriental. Mujeres con curvas, cualquier color de pelo, tetas sin operar, seguramente francesa. Todo aderezado con recreaciones espontáneas en las que lo mismo me erigía en una amante a la que acaba de seducir un desconocido y accedía a comerle la polla sin conocerse de nada...

Fantasías de mujer sin muchos problemas para verbalizar cada una de sus apetencias. Durante los años que fuimos amantes, aquel hombre y yo vimos mucha pornografía. Nos reímos de las uñas imposibles de muchas actrices y de las caras absurdas que supuestamente plasmaban el placer. Tentábamos a la suerte de horadar en los rincones que no acostumbrábamos aunque solo fuera porque a ese que está en la pantalla le ha salido bien lo de correrla a la vez con la mano y la boca. Me gustaba mucho ver pornografía con aquel amante que me hacía sentir la Lisa Ann del barrio de Huertas.

¿Quien sabe? Lo mismo un día me animo... Total, el nombre ya lo tengo.