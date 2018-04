Joan Margarit: “Lo único bueno que me dejó el franquismo fue el castellano”

Con motivo del Día del Libro, el programa de 'La Ventana' de este lunes se ha emitido desde la Plaza Catalunya, en Barcelona, dónde, como cada 23 de abril, también se celebra el día de Sant Jordi. Uno de los grandes invitados ha sido el poeta catalán Joan Margarit, que el año pasado publicó su último libro, Un asombroso invierno.

Margarit, que ha reflexionado sobre la vida y la poesía, ha afirmado que "lo único bueno que me dejó el franquismo fue el castellano". "No me dejaron estudiar en catalán, me prohibieron hablar en catalán", ha criticado antes de añadir: "Un poeta no puede empezar sus poemas más que en la lengua materna, la que sea".

"Un buen poema no puede contener ninguna mentira", ha dicho Joan Margarit, que ha estado acompañado del también poeta Benjamín Prado y de la escritora Cristina Fallarás. Según él: "Todas las etapas de la vida necesitan básicamente la inteligencia. En el ser humano, cuando la inteligencia y el amor no coinciden, se va al carajo todo".

Con casi 80 años, Margarit tiene claro que no quiere volver a ser joven: "Si puedes, de alguna manera, tener lucidez en este último tramo de la vida, esa lucidez es impagable. Cómo voy a sustituir esa lucidez por jugar al tenis diez años más", ha manifestado.