¿El libro es papel mojado?

Junto al bullicio festivo de días como el de Sant Jordi siempre se hacen oír los trompeteros del apocalipsis, aquellos que anuncian el fin del libro de papel frente al digital, o la muerte del libro, en general, frente a otras ofertas de ocio. Pero los datos ponen sordina a los vaticinios. El libro de papel resistió el primer embate del electrónico. Y España, alejado de la cabeza en otros rankings, es el cuarto país europeo con más novedades editoriales, el quinto en disponibilidad de títulos y el noveno mercado del libro a nivel mundial.

Quizás produzcamos libros por encima de nuestras necesidades, porque se imprimen más de 220 millones de ejemplares cada año y se venden siete de cada diez, pero su empuje aparta prematuramente de los estantes de las librerías títulos que podrían tener más vida. Quizás, además de producir libros, tendríamos que esforzarnos en generar lectores en un país en el que cuatro de cada diez nunca cogen un libro y en un mundo que en 2050 tendrá 750 millones de hispanohablantes. Y quizás, eso sí, deberíamos cambiar el nombre del día que hoy celebramos y llamarlo Día del Buen Libro. Porque no todas las páginas envueltas en atractivas tapas, a pesar de que técnicamente sean libros, merecen celebración alguna. Pero no nos fustiguemos. Si no nos relajamos, puede que ningún libro, nunca, recoja el fin del libro.