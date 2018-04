¡Viva el libro!

Hoy les saludamos, también, con un “bona tarda”. Almudena grandes dijo el otro día aquí en Barcelona que “los libros son la última trinchera del conocimiento”. Y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo. Pensémoslo por un instante: el libro es una herramienta de saber, pero también de vivir. Algo que ha permitido desde su nacimiento conservar y transmitir la cultura, la ciencia, la filosofía….pero además es también la mejor agencia de viajes que existe. ¿Por dónde se puede viajar con un libro? Por cualquier parte del mundo, por cualquier época de la historia… y lo más importante: a través de uno mismo. ¿O es que la poesía, por ejemplo, no nos interroga, no nos pone frente al espejo? Y no sólo la poesía.

Yo, sinceramente, si me pongo a hacer lista de los grandes descubrimientos de la humanidad, desde la rueda hasta internet, pasando por ¡yo qué sé! El fuego, el avión, la penicilina, el teléfono móvil… Todos son importantes, sin duda, ¡muchísimo! pero yo me quedo con el libro. Entre otras cosas porque leer es una prueba de independencia y un acto de libertad.

La lástima es que no todo el mundo piensa así; por eso en España más del 40% de los ciudadanos confiesan no leer nunca o casi nunca. Alguien dijo que “la moral de un pueblo es el reflejo de sus lecturas”. Pues así nos va.

Pero, bueno, hoy es un día no para recrearse en lo que nos falta sino para disfrutar de lo que tenemos. Y tenemos un montón de escritores –y escritoras– con alma, con talento, o simplemente con afición, que ya es mucho; tenemos un montón de gente que lee y por si fuera poco tenemos un día para celebrarlo a lo grande. Les propongo que lo disfrutemos juntos.