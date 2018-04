El Rayo se queda solo en cabeza

Faltan seis jornadas para que termine la Liga 1|2|3 y no hay nada decidido al 100% ni por arriba ni por abajo. Como siempre, la categoría de plata del fútbol español es la más igualada y emocionante de toda Europa.

El Rayo lidera la tabla en solitario tras su victoria ante el Barça B (2-3) en el Miniestadi. Con nuevo doblete de Raúl de Tomás, que ya suma 22 goles y es el jugador rayista con más goles en una sola temporada, superando los 21 que firmó el uruguayo Fernando Morena hace 38 años (en la temporada 1979/890 en Primera).

Informa @radioclubser | En el acta del Tenerife-Huesca, el árbitro recoge que la agresión a su asistente fue por una moneda de 50 céntimos. pic.twitter.com/bkDnEwVNpV — MANOJ DASWANI (@mdaswani) 21 de abril de 2018

Los de Michel aventajan en dos puntos al Sporting y al Huesca. Los de Baraja empataron en El Carranza con el Cádiz (0-0). No sumaron su novena victoria consecutiva pero sí nueve partidos sin perder. Tuvieron más ocasiones los gaditanos y más miedo a perder los asturianos. Los de Rubi sumaron su segunda victoria consecutiva tras sus dos meses de sequía, ganaron al Tenerife (2-4). Partido con polémica arbitral por la expulsión del tinerfeñista Carlos Ruíz en la primera parte y por la agresión a un linier con una moneda de 50 céntimos, que provocó que el partido estuviera detenido durante varios minutos.

En play off, el Numancia empató en Tarragona sin goles con el Nàstic (0-0). El Real Zaragoza ganó al Almería (2-1). El Real Oviedo perdió en el Tartiere con el Real Valladolid (1-2) con el gol 27ª gol del 'pichichi' Jaime Mata. Y el Granada dejó escapar la victoria en los minutos finales ante la Cultural, ganaba 3-1 en el 89' y acabó empatando (3-3).

Por detrás, Osasuna no pasó del empate ante un Alcorcón que tuvo más ocasiones pero poco acierto (0-0), lo mismo que el Lugo ante el Lorca (1-1). El Reus ganó en Albacete (0-1) y practicámente certifica la permanencia. Y es que ahora mismo, hay dos puestos de descenso en juego y cuatro equipos en un pañuelo de 3 puntos, aunque varios de los que están encima no están salvados. El empate 'in extremis' de la Cultu volvió a meter en descenso a un Córdoba que viernes y sábado durmió fuera de la zona roja gracias a su triunfo ante el Sevilla Atlético (3-0) en el primer partido de la jornada, con doblete de Narváez.