Manu Carreño: haría mal el Barça en olvidarse de ellos

El momento en el que Iniesta deja el Barça se va a suporponer en el tiempo con la consecución de la Youth League por parte del equipo juvenil del FC Barcelona. Un guiño del destino que quizás no lo sea tanto en un equipo que siempre ha presumido de cuidar a jóvenes talentos. El título de los chavales blaugranas llegó después de una época en la que la presencia de nuevos canteranos ha ido disminuyendo hasta ser casi testimonial.

De hecho el segundo equipo del Barça pelea por no descender a Segunda B, algo que no debería ser preocupante de no ser porque el filial lleva tiempo sin nutrir de nuevos talentos al primer equipo. "En esa Masía donde todos los niños han querido ser Iniesta, Xavi, Puyol, era la plataforma perfecta para llegar al primer equipo, ahora es casi una estación de paso", valoraba Manu Carreño sobre la transformación de uno de los referentes de fútbol base mundial.

"Muchos en la cantera del Barcelona sueñan con ser Andrés Iniesta... mal haría el Barça en olvidarse de ellos", resumía Manu Carreño sobre una victoria de los chavales que pone de manifiesto que el talento sigue ahí. Hay que ver si las oportunidades también están.

El Barça no sabe quién será el director deportivo la próxima temporada

El Barça va camino de cerrar una grandísima temporada cuando en agosto la situación apuntaba a un año muy duro tras la marcha de Neymar. Su gran victoria en Copa y los días que restan para cantar en alirón cerrarían una temporada con un doblete.

A pesar de ello desde la directiva del Barça están ya trabajando en la temporada que viene y una de las dudas serán quien decida los fichajes, una tarea que actualmente corresponde a Robert Fernández.

La directiva duda de si renovar al actual director deportivo, que acaba contrato en junio, o no hacerlo. De momento, y según ha podido saber El Larguero, la renovación está aplazada a la espera de que la directiva decida qué hacer con la figura del director deportivo.