Miguel Ángel Ramírez: "Yo no me escondo de nadie y menos de la justicia, al aterrizar me pondré a disposición de su señoría"

Miguel Ángel Ramírez ha atendido a El Larguero de la Cadena SER a pocas horas de coger un avión desde Miami a Madrid, un viaje que tenía previsto antes de que un juez dictase una orden de búsqueda y captura contra el presidente de Las Palmas.

El máximo mandatario de Las Palmas ha anunciado que se entregará a la Policía cuando aterrice en Barajas. "Si me están esperando bien y si no iré a su encuentro, sé que tengo una orden de búsqueda y captura y sé que lo que tengo que hacer es ponerme a disposición de la autoridad competente para que me lleve ante su señoría, aquí no hay que ponerse un gorro y unas gafas para esconderse", le ha dicho a Manu Carreño.

Ramírez recalcó que no es "ningún prófugo, yo no me escondo de nadie y menos de la justicia, soy muy respetuosa con ella"

El empresario canario explicó que le comunicaron la noticia desde el viernes y que era consciente de que tenía que declarar el jueves: "Mis abogados entendieron que no tenía que hacerlo porque estaba recurrida la querella y el jueves mis abogados se presentaron ante el juez para enseñarle mi billete de vuelta, previsto para hoy, pero algo no habremos hecho bien porque su señoría no lo ha tomado bien y creyó oportuno poner una orden de búsqueda y captura", resumió.

Por último justificó su ausencia del último partido de Las Palmas, el que terminó con el equipo en Segunda de forma matemática porque estaba "trabajando y no de vacaciones en Miami". Ramírez dijo en El Larguero que está "donde creo que es más oportuno estar en función de los intereses, espero poder ir a los próximos dos partidos", dijo.

