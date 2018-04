"Fue una noche de muchísima pasión, estaba sudando viendo como corrían", así de feliz empezó Michael Robinson a recordar la gran victoria del Liverpool ante la Roma, un partido marcado por el partidazo de Mo Salah.

"Ya ha marcado 43 goles y se ha convertido en un hábito verle jugar así. Estamos hablando de un futbolista que tiene todo los registros, no es nada egoísta, es muy derecho y cuando se confunde un central no se anda con rodeos", dijo Robinson, leyenda 'red' en El Larguero.

"Todavía sigue siendo un futbolista muy joven... vestido de rojo me recuerda mucho a Kevin Keegan, es muy difícil de marcar, no lo ves venir... ¿le aprietas? igual te gana el espacio ¿Le aguanto? Igual me encara...", dijo.

Michael Robinson comentó que la Roma hubo un momento en el que no pudo mantener el ritmo del Liverpool y que al final ni el propio conjunto británico pudo mantenerlo y de ahí llegaron los dos goles romanos, algo que que dejó el cuerpo "algo raro" al comentarista de la SER.

"Tengo la sensación de que el resultado ha sido corto aunque admiro a un equipo que perdiendo 5-0 en Anfield es capaz de marcar dos goles más, la Roma ha mostrado una elegancia tremenda", zanjó.