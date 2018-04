Pepe Castro: "No echamos a Montella porque lo vimos con mucha fuerza, ganas y confianza"

Pepe Castro niega apenas una hora después de anunciar el despido del director deportivo Óscar Arias que en el Sevilla se hayan puesto nerviosos. "No es lo mismo perder una final que como la perdimos. Todos estamos dolidos", repite el presidente del Sevilla.

No despiden, al menos por ahora, a Montella. "El domingo después del partido estuvimos tres horas hablando con él y lo vimos con mucha fuerza, ganas y confianza. Lo que sentimos es que vamos a intentar estar en Europa en los cinco partidos que quedan", explicó Castro. "¿Y cuándo acabe la Liga se va?", le preguntó Manu Carreño. "Primero vamos a esperar a que acabe la Liga y luego ya se verá", contestó.

El presidente del Sevilla admitió que están interesados en Caparrós aunque no en el puesto de entrenador. "Queremos que colabore con nosotros la próxima temporada. Estamos hablando que forme parte del club en alguna área, pero no como entrenador", comentó Pepe Castro, que valoró la temporada así: "Ha sido una temporada un poco extraña, aunque hemos conseguido hitos importantes como los cuartos de la Champions. Pero no estamos satisfechos".