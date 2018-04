La confiscación, el sábado, antes de la final de la Copa del Rey de camisetas amarillas a aficionados del Barça que entraban en el campo empieza a tener, tres días después, repercusiones políticas.

Los partidos independentistas y partidos de la oposición en el Congreso le preguntan al ministro Zoido por la incautación de las camisetas y Zoido responde que no hubo ninguna instrucción específica al respecto. ¿Está diciendo el ministro del interior que la policía actuó por su cuenta y riesgo? Porque si es así parece todavía más preocupante. Dice también el ministro que no las incautaron por el color sino por los símbolos y las inscripciones que había en ellas ya que esto, añade, está prohibido. Claro que el presidente de la liga de futbol, Javier Tebas, puede decir que es de extrema derecha y que sigue compartiendo ideario con Fuerza Nueva y esto no está prohibido en los palcos de los estadios.

Deberíamos calmarnos todos, porque la escalada de histeria a la que estamos llegando es una seria amenaza para la ya maltrecha convivencia. Camisetas amarillas amenazantes, jóvenes cantantes que tienen que dar explicaciones por regalar un libro que se titula España de mierda, les llueven las críticas sin que los que les critican sepan de que va el libro, independentistas intentando apropiarse de la fiesta de Sant Jordi, es el caso de Albano Dante Fachín que quiere a Albiol y a Arrimadas fuera de Sant Jordi.

Gestos, declaraciones, críticas que no hacen más que polarizar e incentivar la intolerancia hacia un lado y hacia otro. Y este es el peor camino para entendernos. Recuperemos la cordura, por favor, porque ya nos hemos hecho suficiente daño.