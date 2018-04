Todos somos turistas, sólo depende del tiempo de ocupación

24 de abril. Es un placer saludarles desde una isla, concretamente desde la Isla de Mallorca, en las Baleares. Nos han invitado a un congreso de islas inteligentes donde van a hablar de las islas, de todas las islas, utilizando el futuro del verbo ser.

Estamos en Calviá muy cerca de la ciudad de Palma de Mallorca donde ayer tomaron las decisión de prohibir los pisos turísticos. No sabemos cómo lo harán pero el caso es que han prohibido el alquiler a turistas, y yo me pregunto en el fondo ¿no somos todos turistas? Y no hablo en plan metáfora, pero todos al fin y al cabo lo somos, sólo depende del tiempo de ocupación: unos días, una semana, un mes, una vida…

En cualquier caso parece que la moral no tiene criterios estéticos, ya que convertir ciudades habitadas por gente en hoteles gigantescos con parques y avenidas, en lugar de cafetería y recepción no es una idea buena.

El sonido de muchas ciudades ya no es del bullicio de gente caminando, ni tan siquiera el del tráfico, el sonido de muchas ciudades es el que hacen las ruedas de las maletas de los turistas al rodar por el suelo… Dice el cantante mallorquín Tomeu Penya que somos “Islas dentro de un río”, en el fondo eso es lo que somos.

En las islas tradicionalmente la gente tomó el mar como una autopista, la gran autopista de comunicación, y ahora que viajar, y no parar de viajar, forma parte de la rutina, ordenar lo que supone y aporta el turismo y lo que resta y mengua no parece mal plan.

Por eso nos hemos venido al Smart Island World Congress. Todavía no huele a crema solar en Mallorca, pero en breve lo hará. En breve miles y miles de personas tratarán de que el sol deje huella en su piel en pocos días. Antes de que lleguen tenemos que hablar, aquí como en muchos otros sitios se cree que lo mejor es no saludar a los turistas para así no tener que despedirte.