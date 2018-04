El tráiler de 'Venom' muestra la esperada transformación del antihéroe de Marvel

En marzo de 2017, Sony Pictures confirmaba que Venom, uno de los villanos más carismáticos del universo Spiderman, tendría su propia película. Un año más tarde, la historia inspirada en Eddie Brock, a quien da vida el actor británico Tom Hardy, estrena su tráiler oficial. Un tráiler en el que vemos por primera vez la transformación de Eddie Brock en el famoso antihéroe.

El pasado mes de febrero, Sony Pictures mostraba un teaser de la película de algo menos de dos minutos. Un adelanto en el que pudimos ver algunos detalles de la película pero que, sin embargo, no nos mostró a 'Venom', su gran protagonista. Tras varios meses de espera, y gracias al tráiler oficial de la película, podemos ver cómo Eddie Brock, en la piel de Tom Hardy, se convierte en uno de los antihéroes por excelencia de Marvel.

El origen de 'Venom'

La película, que llegará a la gran pantalla en octubre de este año de la mano del director de películas como 'Bienvenidos a Zombieland', Ruben Fleischer, se centrará en la evolución de Eddie Brock. Desde su etapa como periodista en el Daily Bugle hasta el proceso que le llevó a unirse al simbionte que le convertiría en Venom, uno de los enemigos principales de Spiderman.

Concretamente, esta película estará basada en los arcos argumentales de los cómics 'Lethal Protector' y 'Planet of the Symbiotes'. En el primero de ellos, cómics Venom se traslada a San Francisco para vivir sus propias aventuras. Mientras tanto, en 'Planet of the Symbiotes', un ejército de simbiontes intenta invadir la Tierra y el anti héroe deberá evitarlo a toda costa junto con la ayuda de Spiderman, que también aparecerá en la película.

"Somos Venom"

En este adelanto podemos ver a Eddie Brock en su faceta como periodista investigando a una fundación conocida como Life. Una fundación que tiene en su poder al clásico simbionte del universo Spiderman, que acabará adueñándose de la personalidad de Brock a lo largo de la película para convertirlo en el famoso antihéroe.

De hecho, durante este tráiler podemos ver cómo Brock comienza a descubrir las ventajas del simbionte e incluso su primera transformación en el popular antihéroe. Un simbionte que acabará adueñándose del periodista, que acaba el tráiler confirmando que se ha hecho uno con el parásito con una de sus frases más típicas: "Somos Venom".