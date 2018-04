Lecciones de Aznalcóllar

Hay frases que a base de repetirlas pueden parecer verdad, pero esconden grandes mentiras. Por ejemplo: “la justicia es igual para todos”. ¿De verdad es igual? Pues no, es una mentira como una casa. Pero no la única. Otra frase: “el que contamina, paga”, pues tampoco. O al menos no siempre. Y la historia de Aznalcóllar lo confirma.

Mañana se cumplen 20 años de la catástrofe ambiental más grave que se ha producido en España junto al accidente del prestige. Más de 60 kilómetros de río quedaron afectados por una marea de residuos y materiales tóxicos que se quedó a las puertas de Doñana, donde no penetró de milagro. Bueno, de milagro no; gracias al trabajo de centenares de voluntarios y de un plan, primero de contención y después de descontaminación, que se ha convertido en un referente mundial.

Cadena Ser

Esa es la parte, digamos bonita, de un episodio muy feo. Y también una ley aprobada en 2007, pensada precisamente para que algo así no pueda repetirse. Sin embargo, la empresa responsable del vertido, la sueca boliden, sigue debiendo los 133 millones de euros que le reclaman la junta de Andalucía y el gobierno central; lleva 20 años escaqueándose. Eso sí, por el camino cerró su filial en España y dejó a 400 personas en la calle. Hoy la balsa que provocó el desastre -afortunadamente- está sellada, el Guadiamar es un pasillo verde protegido y la mina de Aznalcóllar se prepara para volver a funcionar en un proceso –por cierto- no exento de polémica.

Pero lo más grave es esa sensación de impunidad que desprende la historia y la confirmación de que algunas presuntas grandes verdades son enormes mentiras. No, decididamente la justicia no es igual para todos y el que la hace no siempre la paga.