Mirotic: "Westbrook es un poco bocas, pero dentro de un par de días estará calladito"

Niko Mirotic, de los New Orleans Pelicans, habló sobre la clasificación a la segunda ronda de los playoffs y el pase a semifinales del Oeste tras la derrotar a los Blazers 4-0.

"Nos vienen muy bien los días de descanso para preparar la siguiente ronda. Ayer estaba como loco viendo el partido de los Utah Jazz y animando a Ricky. Se le ve mucho más motivado, está haciendo jugadas de equipo a un nivel impresionante. Westbrook es un poco bocas, pero dentro de un par de días estará calladito y de vacaciones" dijo sobre las declaraciones del jugador (en las que dijo que iba a "acabar con esa mierda").

Respecto a la victoria contra los Blazers (131-123) Mirotic dijo que "no me esperaba un 4-0 contra Portland, pero sí me esperaba que íbamos a pasar a la siguiente ronda. Hemos jugado con mucha confianza y, después de un par de años sin estar en playoffs, nunca se habían clasificado a la siguiente ronda. Todo el mundo ha dado un paso adelante y ha sido más fácil".

"Estamos ya haciendo muchas tácticas y sabemos que nos espera una guerra, pero nosotros hacemos bien nuestro trabajo y nos preparamos. Estamos todos con la confianza y el apoyo de la gente. No va a ser fácil para ellos pasar a la siguiente ronda", dijo sobre la segunda ronda.